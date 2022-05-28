 جيش الاحتلال ينشر المزيد من منظومة "القبة الحديدية" في الداخل المحتل

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، أن جيش الاحتلال نشر المزيد من منظومة "القبة الحديدية" في الداخل الفلسطيني المحتل.

وقالت القناة 12 العبرية :"إن قوات جيش الاحتلال نشرت المزيد من منظومة "القبة الحديدية"، لاعتراض الصواريخ في الداخل الفلسطيني المحتل".

جاء ذلك في أعقاب حالة التوتر بعد نية المستوطنين تنظيم مسيرة الاعلام في القدس المحتلة، وتهديدات المقاومة في غزة بالرد في حال تنظيم هذه المسيرة الاستفزازية.

ويُشار إلى أنه يُخطّط المستوطنون لتنظيم مسيرتهم التي سيتخللها اقتحام المسجد الأقصى المبارك، يوم غدٍ الأحد، من الساعة 07:00 وحتى 11:00، ومن الساعة 13:30 حتى 14:30 ظهرًا، بمشاركة حاخامات وأعضاء كنيست ورؤساء مجالس وشخصيات عديدة.

جدير ذكره أنّ رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، قرّر أمس الجمعة، أن تجري "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في البلدة القديمة في القدس المحتلة، غدًا الأحد، وِفق مسارها المُقرّر، ما يعني مرورها بباب العامود والحي الإسلامي.