نفتالي بينت: مسيرة الأعلام ستقام كالمعتاد وستمر من باب العامود.

نقلت القناة 13 العبرية عن رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت قوله إن مسيرة الأعلام ستقام كالمعتاد وستمر من باب العامود.

و كانت مصادر عبرية أكدت في وقت سابق بأنه منذ ساعات يحاول الوسيط المصري والقطري إقناع بينت تغيير مسار مسيرة الأعلام ولكنه يرفض وبشدة.

و كانت أوساط رسمية وحزبية فلسطينية، حذرت من عواقب "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية، والتي من المقرر أن تنطلق الأحد، من القدس الغربية، وتمر بالقدس الشرقية المحتلة.

و أدانت وزارة الخارجية والمغتربين "إصرار الحكومة الإسرائيلية على المضي في تنظيم ما تُسمى بمسيرة الأعلام، واعتبرتها "جزءا لا يتجزأ من تصعيد العدوان الإسرائيلي على المدينة المقدسة ومواطنيها ومقدساتها".

وحذرت الوزارة في بيان لها اليوم من "استمرار التحشيد الممزوج بخطاب الكراهية والعنصرية، الذي تقوم به الجماعات اليهودية"، ومن "دعوات خطيرة لاستباحة ساحات المسجد الأقصى".