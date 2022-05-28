قناة عبرية: "بينت" يرفض طلب الوسطاء تغيير مسار "مسيرة الأعلام"

زعمت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، بأن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت يرفض طلب الوسطاء تغيير مسار "مسيرة الأعلام".

وقالت القناة 13 العبرية: إنه منذ ساعات يحاول الوسيط المصري والقطري إقناع رئيس حكومة الاحتلال بينت تغيير مسار "مسيرة الأعلام" ولكنه يرفض وبشدة".

بدورها نقلت القناة العبرية، عن رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت قوله: "مسيرة الأعلام ستقام كالمعتاد وستمر من باب العامود".

ويُخطّط المستوطنون لتنظيم مسيرتهم التي سيتخللها اقتحام المسجد الأقصى المبارك، يوم غدِ الأحد، من الساعة 07:00 وحتى 11:00، ومن الساعة 13:30 حتى 14:30 ظهرًا، بمشاركة حاخامات وأعضاء كنيست ورؤساء مجالس وشخصيات عديدة.

جدير ذكره أنّ رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، قرّر أمس الجمعة، أن تجري "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في البلدة القديمة في القدس المحتلة، غدًا الأحد، وِفق مسارها المُقرّر، ما يعني مرورها بباب العامود والحي الإسلامي.