اصابة عدد من المواطنين بالاختناق بعد اعتداء المستوطنين عليهم بالقدس المحتلة

أصيب، مساء اليوم السبت، عدد من المواطنين بالاختناق بعد اعتداء المستوطنين عليهم قرب باب السلسلة بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية: بوقوع عدة إصابات بالاختناق جراء اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين المتواجدين في منطقة باب السلسلة بالبلدة القديمة في القدس"

وكان مستوطنون مسلحون هاجموا، مساء اليوم، المقدسيين ورشوهم بغاز الفلفل في منطقة باب السلسلة بالبلدة القديمة.

جدير ذكره أنه نظم مستوطنون متطرفون، مساء اليوم السبت، مسيرة استفزازية في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة بالتزامن مع يسمونه بـ“يوم توحيد القدس“.