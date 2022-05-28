بالفيديو والصور مستوطنون ينظمون مسيرة استفزازية في باب العامود بالقدس المحتلة

نظم مستوطنون متطرفون، مساء اليوم السبت، مسيرة استفزازية في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة بالتزامن مع يسمونه بـ“يوم توحيد القدس“.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا منطقة باب العامود، وأدوا رقصات استفزازية، ورددوا الهتافات العنصرية، بحمايةٍ مشددة من شرطة الاحتلال.

وأوضحت المصادر، بأن المستوطنين رفعوا أعلام الاحتلال في محاولةٍ لاستفزاز الأهالي؛ ما أدى لاندلاع مناوشات بينهم وبين الشّبان في باب العامود.

وأضافت:" بأن المسيرة مرّت من باب العامود، وجابت شوارع البلدة القديمة، وصولاً إلى حائط البراق".





