تعرّف على دعاء الخروج من المسجد مكتوب

تعرف على دعاء الخروج من المسجد مكتوب، حيث يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية دعاء الخروج من المسجد، حيث يُستحب أن يردده المسلم عند دخوله المسجد، حيث يقول الله وتعالى في كتابه العزيز:﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾، ولأن دعاء الخروج من المسجد يُعتبر من من السنن النبوية المؤكدة عن الرسول التي يجب على كل مسلم أن يحيها أينما ذهب للمسجد، زادت عمليات البحث عن الموضوع من قبل المتابعين عبر منصات البحث العالمية المختلفة، وبعد هذه الزيادة في عمليات البحث، قررنا كتابة هذا المقال.

تعرف على دعاء الخروج من المسجد مكتوب

دعاء الخروج من المسجد مكتوب

من هذه الأدعية نقدم لكم:

«بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم أَجِرْنِي من الشيطان».

تعرف على دعاء الخروج من المسجد مكتوب

دعاء الخروج من المسجد

ونتيجة لأن ذهاب المسلم إلى المسجد يُعد من الأفعال التي يؤجر عليها المسلم؛ سواء ذهب للصلاة أو للاستماع إلى الدروس الدينية، وقد أوحى الله رسوله الكريم بأن يدعو بِدعاء الخروج من المسجد مكتوب، حيث يتحصل به المسلم على عظيم الأجر والثواب في الدنيا أو في الآخرة، وجاء بعض هذه الأدعية كحديث نبوي شريف بأكثر من صيغة وأهم هذه الصيغ:

تعرف على دعاء الخروج من المسجد مكتوب

جاء في “صحيح مسلم” عن أبي حميد –أو: أبي أسيد- قال: قال رسول الله ﷺ: «.. إذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك». عَنْ أَبِي أُمَامَةَ – رضي الله عنه – عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ تَدَاعَتْ جُنُودُ إِبْلِيسَ وَأَجْلَبَتْ وَاجْتَمَعَتْ؛ كَمَا تَجْتَمِعُ النَّحْلُ عَلَى يَعْسُوبِهَا.. فَإِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ؛ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ؛ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَهَا لَمْ يَضُرَّهُ».



