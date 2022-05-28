دوري أبطال أوروبا.. كورتوا جاهز لصد وتنفيذ ركلات الترجيح

لن يخشى حارس ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا، تسديد ركلة ترجيحية ضد ليفربول، إذا احتاجه فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، اليوم السبت في باريس.

ويملك كورتوا رصيدا زاخرا في التصدي لركلات الجزاء أو الترجيح، فقد أوقف ثلاث ركلات من أصل خمس واجهها هذا الموسم، بينها واحدة للأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، خلال مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب دور الـ16 للمسابقة القارية.

وكانت لحظة حاسمة، إذ قلب الريال تأخره أمام سان جيرمان ليفوز بمجموع المباراتين 3-2.

وقال كورتوا، الذي سبق له الدفاع عن ألوان نادي تشيلسي قبل انضمامه لريال مدريد، إنه سيقوم بواجبه بين الخشبات في لقاء ليفربول، وأضاف أنه مستعد لتولي تسديد ركلات الجزاء أو الترجيح بحال طلب منه هذا الأمر "أتذكر في التحضيرات للموسم مع تشيلسي ضد باريس سان جيرمان سجلت ركلة، وفي درع المجتمع ضد أرسنال أهدرت أخرى".

وتابع الحارس الدولي البلجيكي: "وضعني كونتي (مدربه السابق في تشيلسي) هناك لأنه يعرف قدرتي على تنفيذ الركلات بشكل جيد، لكن يبدو أن الوقوف على تلك النقطة، في لحظة هامة، تبدو مختلفة".

وأردف الحارس المميز "بالطبع لن أكون بين أول خمسة (مسددين لركلات الترجيح إذا وصلت مباراة الريال وليفربول لركلات الترجيح)، لكن ربما بعد ذلك، إذا احتجت للتسديد، يجب أن تسدد. لا أخشى ذلك. إنها لحظة كي تلمع فيها".

وأكمل ابن الـ30 "فزنا بحصة (ركلات ترجيح) ضد أتلتيكو مدريد في الكأس السوبر قبل سنوات عندما أبعدت ركلة. هذا الموسم قمت بصد ثلاث".

ويبحث ريال مدريد عن تعزيز رقمه القياسي البالغ 13 لقبا في دوري الأبطال، فيما يرغب ليفربول بإحراز الكأس للمرة السابعة.