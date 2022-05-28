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ما هو كسار الزبادي أو الطيون- كسار الزبادي ويكيبيديا- الطيون ويكيبيديا





ما هو كسار الزبادي

تقول الأسطورة أن قطع نبات "كسّار الزبادي" التي نصادفها في كثير من الأحيان في طريقنا، قادرة على كسر زبدية إذا اجتمعت أعدادٌ كبيرةٌ في واحدة!



هو نبات يسمى الطيون وفي فصل الصيف تجف أوباره على الزهرة وتعطي هذا الشكل والطيون شائع وجوده في الريف الدمشقي كما نجده أحياناً في بساتين الربوة

اسمه "كسار الزبادي" وكان يدخل كل بيوت الشام من زمان، قادماً من البساتين. اطلق عليه أهالي دمشق هذا الاسم تفكهاً،

هو وبسبب خفته لا يكسر زبادي طبعاً ولا من يحزنون.

يقال بأن سبب تسميته أن الأطفال يلحقونه , و عندما يدخل بين الزبادي يكسرها الأطفال بالخطأ

الاسم العلمي لكسار الزبادي أو الطيون

وأطلق العلماء اسما علميا على نبات الطيون أو ما يعرف كسار الزبادي وهو: Dittrichia viscosa

الطيون ويكيبيديا- كسار الزبادي ويكيبيديا





نوع نباتي معمر ينتمي إلى جنس الطيون الزائف (Dittrichia) من الفصيلة النجمية, وقدكان سابقا يصنف ضمن جنس الطيون(Inula)، وكان اسمه العلمي(Inula viscosa),وهوينتشر في بلاد الشام ومصر وبلاد المغرب،وتركيا ودول حوض البحرالابيض المتوسط الأوربية وبريطانيا.

والطيور نبات سوقه متفرعة ، طولها مابين(50-150) سم،له قاعدة خشبية، له رائحة كاف آية قوية، الساق مغطاة براتنج لزج، الأوراق رفيعة طويلة ذات شكل نساني، إلى مستطيل ومدببة من كلا الطرفين، بها غدد شعرية على السطح، وهي متبادلة مسننة، أو مشرشرة وغير جالسة على الساق، الأزهار صفراء نجمية ، لها 16 ورقة صاغية و44 ورقة قرصية، الشكل، فترة الازهارمن(تموز-ديسمبر)، الأزهار خنثوية ويتم التلقيح عن طرق الحشرات(النحل)، الثمار شعرية مغزلية الشكل تطير إلى مسافات بعيدة،النبات الواحد ينتج حوالي (50000)بذرة.

اخذ الطيون اسمه من التربة الطينية التي ينمو بها.

اهم المواد الفعالة في نبات الطيون الدبق:(زيت طيار,صابونين,فلافونيدات,انولين,برو ازولين,عديد السكر..).

تجفف أزهار وثمار الطيون، تغلى ويشرب مغليه لتنقية المجاري التنفسية، والعلاج السعال، وإخراج البلغم، كما تساعد في الحد من البدانة، وتعمل على شفاء المسالك البولية، اما الجذورفتساعد في علاج أمراض الروماتيزم، كما يفيد مغلي الجذور في علاج أمراض البروستات، ويفيد في طرد الديدان المعوية.

وتستخدم اوراق الطيون مخلوطة مع الحناء لعلاج الأم الروماتيزم.

وزيت الطيون مفيد لنمو الشعر وحيويته,كما هومفيد لعلاج وتسكينالام المفاصل والديسك.

يمكن نقع أوراق الطيون لفترة ثم تصفيتها ، ورش النباتات بها للقضاء على الحشرات والآفات التي تصيب النباتات.

أسماء أخرى للطيون- أسماء كسار الزبادي

ملاحظة :يعرف بالعديد من الأسماء منها (الطيون الزائف – الطيون الدبق – الراس الأصفر الكاذب – انيولا العطري – دبق قاتل البراغيث – طباق-الراسن – الفراش – طيون لزج – عرق طيون).