الحركة الأسيرة تجدد ثقتها بالمقاومة وتدعو للالتفاف حولها

جددت الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، اليوم السبت، تأكيدها على ثقتها بالمقاومة، داعية الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم للالتفاف حول خيار المقاومة، "كونه الخيار الأسرع والأوضح لحسم المعركة مع الاحتلال الذي طال أذاه على فلسطين".

وقالت الحركة الأسيرة، في بيان لها: إنها "غير قلقة على الأقصى والقدس، ولا على حرية الأسرى بوجود رجال المقاومة القابضون على جمر الوطن والدين".

وأكدت على أن ما شاهده العالم بالأمس في برنامج قناة الجزيرة " ماخفي أعظم"، من كشف لجزء يسير من كواليس معركة سيف القدس، أمرٌ يبعث على الفخر والاعتزاز، ويؤكد على صوابية المنهج ودقة البوصلة.

وثّمنت دور المقاومة الفاعل في السعي لكسر قيدهم من خلال ما تم الكشف عنه، مضيفة: "لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتوجه بالتحية لأرواح الشهداء الذين قضوا في طريق السعي لإنجاز حريتنا، وإننا لنحيي قيادة المقاومة وكل من سمعنا صوته وشاهدناه لأول مرة بالأمس".

ودعت فصائل المقاومة الفلسطينية في مدينة القدس، وعموم الضفة الغربية، والأراضي المحتلة عام 48، إلى النَّفير العام يوم غدٍ الأحد، وشدّ الرّحال والرّباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك.

كما دعت فصائل، للاحتشاد الواسع في عموم فلسطين المحتلة وخارجها دفاعاً عن القدس والأقصى، وحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وبرفع العلم الفلسطيني في كل مكان تأكيداً على عروبة الأرض والقدس.