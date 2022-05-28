اندونيسيا.. فقدان عبّارة على متنها 26 شخصًا

فقد، اليوم السبت، 26 شخصًا في عداد المفقودين بعدما غرقت عبّارة اندونيسية في مضيق ماكاسار الذي يفصل جزيرة سولاوسي عن جزيرة بورنيو.

وقال رئيس خدمات الإنقاذ في اندونيسيا، دجوانيدي: إن " العبّارة الخميس غرقت في ظلّ أحوال جوية سيئة"، لكن لم تتبلّغ السلطات بالنبأ إلّا السبت.

وأضاف المسؤول الاندونيسي: "كان على متن العبّارة 43 شخصًا. وغرقت بعدما نفد منها الوقود وساءت الأحوال الجوية. وأُنقذ 17 شخصًا، فيما يتواصل البحث السبت عن المفقودين".

وكانت عبّارة قد جنحت الأسبوع الماضي، على متنها 839 شخصًا في إقليم نوسا تينغارا ايست طوال يومين. ولم يُصب أحد في الحادثة.

ونحو 160 شخصًا في 2018، قضوا، عندما غرقت عبّارة في إحدى أكثر البحيرات عمقًا في العالم، في جزيرة سومطرة.