فيديو.. الجيش الروسي يسيطر على بلدة استراتيجية شرق اوكرانيا

سيطر الجيش الروسي، اليوم السبت، سيطرته على بلدة ليمان الاستراتيجية في شرق أوكرانيا والتي تعتبر معبرا إلى مدينتَي سلوفيانسك وكراماتورسك الرئيسيتين.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، نقلته وسائل إعلام روسية: بأنه "حررت وحدات جمهورية دونيتسك الشعبية والقوات المسلحة الروسية، بلدة ليمان تماما من القوميين الأوكرانيين"، مؤكدة إعلانا في اليوم السابق للانفصاليين الموالين لموسكو".

في المقابل، اعترف الجيش الأوكراني، عبر بيان له، أنه واجه انتكاسات شديدة في معركة الاحتفاظ بالسيطرة على بلدة "ليمان" المهمة استراتيجيا .

من جهته، قالت هيئة المخابرات العسكرية البريطانية إن روسيا سيطرت على "معظم" ليمان، "فيما يرجح أنها عملية تمهيدية للمرجلة المقبلة من هجوم روسيا على دونباس".

وتشتد المعارك بين الجيش الروسي والموالين له ضد القوات الأوكرانية في مناطق شرق وجنوب أوكرانيا، وسط سقوط مئات القتلى والجرحى بين الطرفين.