قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط بالقدس المحتلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:44 م
28 مايو 2022
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قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط بالقدس المحتلة

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