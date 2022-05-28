"مسيرة الأعلام".. دعوة أممية لتجنب التصعيد وفصائل المقاومة تحذر

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، تور وينسلاند، اليوم السبت، إلى "اتخاذ قرارات حكيمة لتجنب موجة توتر جديدة"، وذلك في ظل تنظيم المستوطنين "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في قلب البلدة القديمة بالقدس المحتلة، غدًا الأحد.

جاء ذلك في بيان صدر عن وينسلاند بالتزامن مع التحذيرات التي أطلقتها فصائل المقاومة في غزة، وفي مقدمتها حركة حماس، من عودة التوتر في حال اقتربت "مسيرة الأعلام" من المسجد الأقصى.

وقال وينسلاند: "مع اقتراب يوم 29 أيار/ مايو، أدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ قرارات حكيمة لتجنب صراع عنيف آخر لن يؤدي إلا إلى إزهاق المزيد من الأرواح".

وأضاف المبعوث الأممي أن "رسالة المجتمع الدولي واضحة لتجنب مثل هذا التصعيد"، مشيرا إلى أنه أجرى اتصالات مع "جميع الأطراف المعنية" وحث قادتهم على الاستجابة لهذه الدعوة.

وعلى مدار الأيام الماضية، حذرت الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة إسرائيل من إقامة "مسيرة الأعلام"، في حين رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، تغيير مسارها المقرر، ما يعني مرورها بباب العامود والحي الإسلامي داخل أسوار البلدة القديمة في القدس.