مستوطنون يدمرون مخزن زراعي في طولكرم

دمر مستوطنون "إسرائيليون"، اليوم السبت، محتويات مخزن زراعي في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال صاحب المخزن، تحسين حامد: إنه تفاجأ صباح اليوم وبعد وصوله لأرضه المحاذية لمستوطنة "أفني حيفتس"، بتدمير مستوطنين لمحتويات مخزن مياه يملكه، وإزالة لوح "الزينكو" الذي يغطي سقف المخزن.

وأضاف حامد، أن حراس المستوطنة وبحراسة جيش الاحتلال كان قد اقتحموا أمس الأرض، وأطلقوا النار عليه وعلى أشقائه أثناء عملهم فيها، وأجبروهم على مغادرتها".

وأشار إلى أن هذه الاعتداءات ليست بالجديدة على المستوطنين، الذين يقتحمون الأراضي الزراعية التابعة للقرية، ويطلقون أغنامهم، ويمنعون المزارعين من رعي المواشي، ويجبرونهم على مغادرتها، تحت تهديد السلاح.