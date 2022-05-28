جماهير غفيرة تشييع جثمان الشهيد زيد غنيم في بيت لحم

شيعت جماهير الشعب الفلسطيني في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، اليوم السبت، جثمان الشهيد زيد محمد غنيم (15 عاما)، إلى مثواه الأخير،

وارتقى الشهيد غنيم قد ارتقى، مساء أمس الجمعة، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي في الرقبة والظهر، خلال مواجهات اندلعت في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن الموكب الجنائزي انطلق من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي وصولا الى مسقط رأس الشهيد في منطقة البالوع ببلدة الخضر.

وألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة من قبل عائلته وأقاربه، قبل أن ينقل إلى الجامع الكبير، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.