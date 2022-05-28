مصرع 4 أشخاص بينهم طفلان في حادث سير مروع بالنقب

لقي أربعة أشخاص مصارعهم، وأصيب آخران بجروح خطيرة، في حادث طرق وقع بين شاحة ومركبتين، ظهر اليوم، السبت، جنوبي النقب.

وكانت الطواقم الطبية قد ذكرت أن كوادرها تقدم العلاج لأربعة أشخاص بينهم طفلان، في حادث طرق وقع على شارع رقم 90 في منطقة النقب، وأوضحت أن جميع الإصابات "خطيرة".

وفي بيان لاحق، أفادت الطواقم بأنها أقرت وفاة رجل وامرأة وطفلة في الثالثة عشرة من العمر، وأوضحت أن الحادث أسفر كذلك عن إصابة طفل بجروح حرجة، سرعان ما فارق الحياة متأثرا بإصابته.

كما أسفر الحادث عن إصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة.

وعُلم أن الحادث وقع جنوبي النقب على شارع رقم 90 جنوب البحر الميت، بين شاحنة ومركبتين خصوصيتين.

ووفقا للمعلومات الأولية فإن أربعة من بين الضحايا من أسرة واحدة تضم والدين وطفلين.

لقي 143 شخصا بينهم 50 مواطنا عربيا، مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية يوم الأربعاء 25 أيار/ مايو الجاري، مقارنة بـ 137 شخصا في الفترة الموازية من العام الماضي (2021).