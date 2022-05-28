إيران تزيح الستار عن صاروخ يبلغ مداه 200 كيلو متر

أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الاحد، عن إزاحة الستار عن الصاروخ كروز الجديد "حيدر"، خلال زيارة اللواء محمد باقري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، إلى القاعدة "313" للطائرات بدون طيار التابعة للجيش.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن مدى هذا الصاروخ يبلغ 200 كيلومتر، وتصل سرعته في لحظة إصابة الهدف إلى 1000 كيلومتر في الساعة.

وذكرت أن الصاروخ "حيدر" هو أول صاروخ كروز إيراني يمكن اطلاقه من المسيرات، ويمكن تركيبه على المسيرتين الإيرانيتين "فطرس" و "كمان 22"، وفق وكالة "تسنيم".

من ناحيته، قال اللواء محمد باقري: "لا نقلل أبدا من التهديدات، ولا نفترض أن العدو غافل أو نائم..أعيننا مفتوحة، ونحن دائما في حالة تأهب ويقظة".





