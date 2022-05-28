تردد قناة بي ان سبورت الرياضية 1 bein sport بث مباشر ماتش ليفربول الأسطورة وريال مدريد اليوم ، ويبحث عشاق كرة القدم في جميع دول العالم عن تردد قناة bein sport مباشر عبر محركات الانترنت على محرك جوجل الشهير ، وقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم التفاصيل الكاملة في هذه المقالة التي توصلكم إلى مشاهدة المباراة التي ستنطلق مساء اليوم .

ولاحظنا ان هناك اهتمام في الوصول إلى تردد قناة بي ان سبورت الرياضية 1 bein sport بث مباشر ماتش ليفربول الأسطورة وريال مدريد اليوم وهو مؤشر واضح على مدى استعداد الجمهور في مشاهدة المباراة والتعرف على الفائز في بطل دوري أبطال أوروبا 2022 ، وهي على النحو التالي:

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية 1 bein sport بث مباشر

التردد (ميجا هرتز) 11054

معدّل استقطاب الموجة أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة 2022 على نايل سات

القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 12765

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : عمودي

معامل تصحيح الخطأ : 3/2

البث مفتوح

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة 2022 على عرب سات

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11566

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

معامل تصحيح الخطأ : 4/3

البث مفتوح

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة 2022 على سهيل سات

القمر الصناعي : سهيل سات

التردد : 11566

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : افقي

معامل تصحيح الخطأ : 3/2

البث مفتوح

القناة: قناة bein sports HD.

تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة 2022 على بوت سات

القمر الصناعي: يوتلسات.

التردد: 11054.

القطبية: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

بث مباشر ريال مدريد وليفربول على بي ان سبورت

ومن المقرر ان تذيع قناة بي ان سبورت bein sport اليوم ماتش ليفربول وريال مدريد بث مباشر في تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية ، فيما ستستضيف باريس المباراة النهائية لدوري ابطال أوروبا 2022 .