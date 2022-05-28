اضبط تردد قناة السعودية المفتوحة 1 و 2 الجديد على نايل سات SD 2022

اضبط تردد قناة السعودية المفتوحة 1 و 2 الجديد على القمر الصناعي نايل سات SD 2022 ، وفي جميع محافظات المملكة العربية السعودية ودول الخليج أيضا يبحث عشاق كرة القدم ومتابعي الدوري المحلي السعودي في مقدمتها كأس الأمير محمد بن سلمان عن تردد قناة السعودية المفتوحة لهذا ركز فريق فلسطين اليوم في كتابة هذه المقالة التي توضح لكم الإشارة وخطوات ضبطته على شاشات التلفاز .

وبمجرد الانتهاء من قراءة هذه المقالة حول ضبط تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة 1 و 2 على القمر الصناعي نايل سات SD 2022 سيتمكن الجميع من ضبط التردد بكل اريحية تامة على شاشة التلفاز وتاتي هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات نكتبها يوميا ونضع فيها ترددات القنوات سواء اكان محلية او دولية وعن التفاصيل فهي على النحو التالي:

تردد قناة السعودية المفتوحة 1 و 2 نايل سات

القمر الصناعي نايل سات SD

التردد: 12149

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة 1 عرب سات

القمر الصناعي عرب سات SD

التردد: 12015 أو 12523

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة 1 بدر

القمر الصناعي بدر 6 SD

التردد: 11976

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة 1 بدر سات SD

القمر الصناعي بدر سات SD

التردد: 10810

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية ضبط تردد قناة السعودية الرياضية على الرسيفر

أولا: حدد القائمة عبر جهاز تحكم عن بعد خاص.

ثانيا: اضغط على خيار.

ثم يقوم بتحديد أيقونة استقرار التردد.

ثالثا: حدد رمز التثبيت يدويًا على شاشة التلفزيون

ثالثا: يختار العارض القمر الصناعي لقناة البث

سابعا: أدخل جميع البيانات اللازمة في الحقول المحددة (معدل تصحيح معدل ترميز استقطاب تردد القناة)

ثامنا: سجل جميع البيانات السابقة وانقر على كلمة موافق

قناة السعودية الرياضية المفتوحة 2022

وتذيع قناة السعودية الرياضية المفتوحة الدوريات التالية : دوري المحترفين السعودي. دوري الدرجة الأولى السعودي. كأس السوبر السعودي. كأس خادم الحرمين الشريفين. كأس العرب للأندية الأبطال (الدور التمهيدي الثاني). بطولات الفئات السنية السعودية لكرة القدم. سباقات الخيل. كأس ملك اسبانيا. كأس السوبر الإسباني. كأس السوبر الإيطالي.