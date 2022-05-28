إيران تكشف عن قاعدة سرية تحت الأرض للطائرات المُسيّرة

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم السبت، أن الجيش كشف عن قاعدة تحت الأرض لطائراته العسكرية المُسيّرة، وسط توتر متصاعد في الخليج.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إن هناك 100 طائرة مُسيرة في قلب جبال زاغروس، بما في ذلك طائرات من طراز "أبابيل-5".

وأضافت أنها مزودة بنسخة إيرانية الصنع من صواريخ "هيلفاير" الأميركية.

يأتي ذلك بعد أيام من اغتيال مهندس إيراني في منشأة عسكرية تابعة لوزارة الأمن الإيرانية في منطقة بارشين قرب العاصمة طهران، واغتيال الضابط الإيراني حسن صياد خدائي، بهجوم شرق العاصمة طهران.

كما أفادت الصحيفة الأميركية، في تقرير آخر، بأن إسرائيل أبلغت مسؤولين أميركيين بأنها هي من اغتالت العقيد الإيراني خدائي.

ويزعم مسؤولون "إسرائيليون" أنّ خدائي كان قائدًا لـ"وحدة سرية" مكلفة عمليات اختطاف وقتل "إسرائيليين" وأجانب آخرين في جميع أنحاء العالم، على الرغم من أنّ إيران لا تعترف بوجود هذه الوحدة.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن المسؤول "الإسرائيلي"، أن مسؤولين "إسرائيليين" أبلغوا نظراءهم الأميركيين بأنّ عملية الاغتيال كانت بمثابة تحذير لإيران لإنهاء عمليات المجموعة السرية داخل فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني التي تعرف باسم الوحدة "840".