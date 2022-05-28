تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة 1 HD نايل سات SD 2022 الجديد مباشر

تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة 1 HD نايل سات SD 2022 ، ويبحث الملايين من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن تردد قناة السعودية الرياضية من أجل ضبط إشارة التردد على شاشات التلفاز والحواسيب لمتابعة كامل الدوريات والمباريات سواء اكانت محلية سعودية او خليجية ، وقد قرر فريق فلسطين اليوم وضع التردد في هذه المقالة .

وهذا القرار حول وضع تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة 1 HD نايل سات SD 2022 جاء بعد أن رأينا عمليات بحث واسعة من قطاع كبير من المتابعين سواء أكانوا من داخل المملكة أو خارجها ، ويترتب على الجميع متابعة المقالة حتى النهاية .

تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة 1 نايل سات

القمر الصناعي نايل سات SD

التردد: 12149

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة 1 عرب سات

القمر الصناعي عرب سات SD

التردد: 12015 أو 12523

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة 1 بدر

القمر الصناعي بدر 6 SD

التردد: 11976

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة 1 بدر سات SD

القمر الصناعي بدر سات SD

التردد: 10810

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

كيفية ضبط تردد قناة السعودية الرياضية على الرسيفر

أولا: حدد القائمة عبر جهاز تحكم عن بعد خاص.

ثانيا: اضغط على خيار.

ثم يقوم بتحديد أيقونة استقرار التردد.

ثالثا: حدد رمز التثبيت يدويًا على شاشة التلفزيون

ثالثا: يختار العارض القمر الصناعي لقناة البث

سابعا: أدخل جميع البيانات اللازمة في الحقول المحددة (معدل تصحيح معدل ترميز استقطاب تردد القناة)

ثامنا: سجل جميع البيانات السابقة وانقر على كلمة موافق

قناة السعودية الرياضية المفتوحة 2022

وتذيع قناة السعودية الرياضية المفتوحة الدوريات التالية : دوري المحترفين السعودي. دوري الدرجة الأولى السعودي. كأس السوبر السعودي. كأس خادم الحرمين الشريفين. كأس العرب للأندية الأبطال (الدور التمهيدي الثاني). بطولات الفئات السنية السعودية لكرة القدم. سباقات الخيل. كأس ملك اسبانيا. كأس السوبر الإسباني. كأس السوبر الإيطالي.