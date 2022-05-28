تبحث الأمهات تحديداً عن أجمل دعاء للطلاب بالتوفيق والنجاح في الامتحانات 2022 في ظل الاقبال على امتحانات الفترة الأولى، فالطلاب يحتاجون إلى الكثير من الدعاء أثناء ذهابهم للامتحان، ولا سيّما من الوالديْن؛ حيث يكون الدعاء منهما مُستجابًا بإذن الله تعالى، حيث يقبل الطلاب التوجيهي على امتحانات نهاية العام التي تعد مرحلة مفصلية في حياة الطلاب لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر أجمل دعاء للطلاب بالتوفيق والنجاح في الامتحانات 2022.

أجمل دعاء للطلاب بالتوفيق والنجاح في الامتحانات2022

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أجمل دعاء للطلاب بالتوفيق والنجاح في الامتحانات2022، والعديد من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها؛ لطلب التوفيق والسّداد للطّلاب.

دعاء للطلاب بالتوفيق

اللهم يا أرحم الراحمين، ربي اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم أسأل النجاح والتوفيق من عندك يا رب، اللهم يا رب العالمين، اكشف عني البلاء، وأنت عالم الغيوب وأنت تصرف البلاء عن القلوب، أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني وأغثني، والطف بي، وتداركني بإغاثتك.

دعاء للطلاب بالتوفيق والنجاح مكتوب

ربَّنا آتِ أبناءنا الخير والنجاح والتوفيق في الدراسة والسداد في الإجابة، الله ارزق ابني خير هذا الامتحان وخير ما فيه وخير ما بعده وخير النجاح فيه يا رزَّاق يا كريم، اللهم إني أسألك الهداية والنجاح والتوفيق لابني في اختبار اليوم يا رب، اللهم افتح له فتوح العارفين ووفقه من عندك لكلِّ خير يا رب، اللهم بك ملاذي، اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم إنِّي أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو علَّمته أحدًا من عبادك، اللهم اشرح صدور أبنائنا الطلاب ويسر أمورهم، اللهم اهدهم إلى الخير وبارك بهم وارزقهم من حيث لا يحتسبون.

أدعية للطلاب بالنجاح مستجابة

إن الدعاء أمرٌ رئيسٌ لطلب العون والتّوفيق من الله -سبحانه وتعالى- لذلك سيتم فيما يأتي بيان أدعية للطلاب بالنجاح مستجابة:

ربَّنا أكرمنا وأكرم أبناءنا بالخير والتوفيق والنجاح يا رب، اللهم اجعله من الناجحين ومن المتفوقين في نجاحهم يا كريم.

اللهم افتح عليهم بسيدنا محمد ما أُغلِق عليهم، اللهم صلّ صلاة كاملة وسلّم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.

أسألك يارب الصلاة على النبي التي تُهدِّئ النفوس وتزيد التركيز.

اللهم يا معلّم موسى علّمني، ويا مفهم سليمان فهّمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب.

اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

أدعية للطلاب بالتوفيق في الامتحان

(ما قال عبدٌ قطُّ إذا أصابه هَمٌّ وحَزَنٌ اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآن ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي إلا أذهب اللهُ عز وجل هَمَّه وأبدله مكانَ حُزْنِه فَرَحًا قالوا : يا رسولَ اللهِ ينبغي لنا أنْ نتعلَّمَ هؤلاء الكلماتِ قال : أجلْ ينبغي لمن سمعهنَّ أنْ يتعلَّمَهن).

دعاء للنجاح والتفوق

اللهم لك الحمد يا من علَّم الأنبياء والمرسلين، اللهم لك الحمد يا من علّم الملائكة المقربين، اللهم لك الحمد يا من علم العلماء العاملين، اللهم لك الحمد يا من علّم الأولياء والصالحين، اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبًا غير بعيد ويا شاهدًا غير غائب ويا غالبًا غير مغلوب، أحمدك وأشكرك على ما وهبتني من علم، اللهم لك الحمد على هذا النجاح في الاختبار النهائي.

دعاء للنجاح في المدرسة

اللهمّ أعنّي ولا تعن عَليّ، وانصرني ولا تنصر عَليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، وأهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شاكرًا لك ذاكرًا لك راهبًا لك مطواعًا لك أواهّا منيبًا، اللهم ارزقني النجاح والهداية والسداد يا رب.

أدعية للطلاب النجاح وتحصيل العلم

سيتم فيما يأتي بيان المزيد من الأدعية لتحصيل النجاح والوفيق من الله تبارك وتعالى:

اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، يا رب يا كريم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث.

يا رب يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمعني بضالتي، فقد توكلت عليك وحدك وسلمت لك أمري كله، يا الله أسألك برحمتك أن تبارك لي فر عملي وفي كل طاقة أبذلها في السعي والحمل للرزق الحلال.

اللهم اكتب لي الرضا في كل ما أصل إليه وبارك لي في القليل وارزقني واغنني بحلالك يا حي يا قيوم، يا رب يا مُلين الحديد ومُسهل كل شديد ومنجز للوعيد.

يارب أخرجني من الهم والضيق لأوسع طريق ويسر لي كل عسير وقرب لي كل بعيد بك أدفع مالا أطيق، ربي لا ترد دعوتي وارحم عجزي وقلة حيلتي، أنت وحدك العالم بما ضاق به قلبي والقادر على تفريج كربي وتسهيل أمري.

اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً.

دعاء للطلاب والطالبات بالنجاح

اللهم إن الناس يظنون أن الأرزاق قد تضيق، لكنني بحسن ظني بك أدعوك وأنت الغني الكريم أن توسع عليه رزقه، فأنت الرازق، وأنت على كل شيء قدير، فوسع رزقه وفرج همه وبلغه ما يتمنى، واغفر له ذنبه، يا أكرم الأكرمين يا الله، اللهم إنى أسألك بأسمك الرزاق، أن ترزقه من غير حول له ولا قوة، وأن تنعم عليه برزق وفير من حيث لا يحتسب، اللهم ارزقه الرزق الحلال الذى يكفيه، وابعد عنه كل من يحاول يؤذيه، اللهم اغمره برزقك و فضلك و نعمك، اللهم أضئ قلبه بنور حبك ضيئا لاينطفئ، وارزقه رزقًا دائمًا لاينقطع، وصحة يستعملها في طاعتك، وأحبه يا رب وحبب فيه خلقك وعبادك.

أدعية للتوفيق والنجاح في الحياة

اللهمّ إليك تقصد رغبتي، وإياك أسأل حاجتي ومنك أرجو نجاحي، وبيدك مفاتيح مسألتي، لا أسال الخير إلا منك ولا أرجوه من غيرك ولا أيأس من روحك بعد معرفتي بفضلك، يا من جمعت كل شيء حكمته، ويا من نفذ كل شيء حكمه، يا من الكريم اسمه، لا أحد لي غيرك فأسأله، ولا أثق بسواك فآمله، ولا أجعل لغيرك مشيئة من دونك أعتصم بها، وأتوكل عليه، فمن أسأل إن جهلتك، وبمن أثق إذ عرفتك.

دعاء للطلاب بالتوفيق في الاختبارات

اللهمّ افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبداً فى الدنيا والآخرة، ومن فضلك الواسع رزقاً حلالاً طيباً لا تفقرنا بعده إلى أحد سواك أبداً، وتزيدنا لك بهما شكراً وإليك فاقة وفقراً، وبك عمن سواك غنى وتعففاً. اللهمّ ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهمّ إنّي عبدك ابن عبدك ابن أمتك ماضٍ فيّ حكمك، عدل فيّ قضاؤك، ناصيتي بيدك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علّمته أحد من خلقك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي ونور بصري.