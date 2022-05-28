السعودية تتصدر الأولى عالميا في التمور

صدرت المملكة العربية السعودية تمورا بمليار و215 مليون ريال سعودي، خلال العام 2021، وهو ما يوازي (266596280.00 دولار أمريكي).

ووفقا لبيان أصدره المركز الوطني للنخيل والتمور فقد احتلت المملكة المرتبة الأولى على مستوى العالم في تصدير التمور، خلال العام المنصرم 2021، حيث بلغت قيمة صادرات التمور بها 1.215 مليار ريال.

وقال البيان: "ما تحقق يعكس اهتمام ورعاية القيادة في تعزيز الإيرادات غير النفطية وتطوير منظومة العمل في زراعة وتحسين إنتاج النخيل إلى جانب الدور الريادي للشركاء ويأتي في مقدمتهم المزارعون".

وأوضح المركز الوطني للنخيل والتمور أن "تكامل الشركات الوطنية المبذولة من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنتجي ومصدري التمور"؛ كان أحد العوامل التي أسهمت في بلوغ تلك المكانة.

وأكد البيان أن هذا التكامل استهدف "تسهيل إجراءات التصدير وتطوير سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج وكميته، ورفع كفاءة تسويق التمور وتشجيع الاستثمار".

يشار إلى أن قيمة قطاع النخيل والتمور في المملكة بلغت نحو 7.5 مليار ريال، أي ما نسبته 12% من إجمالي الناتج الزراعي.

ويبلغ عدد النخيل المنتج للتمور داخل المملكة 33 مليون نخلة ويمثل ذلك 27% من إجمالي النخيل في العالم.