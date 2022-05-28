مرفق الأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم السبت 28 مايو 2022، آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأحد.

وأفادت الهيئة أن أولوية السفر ستكون للحافلتين الأولى، والثانية حتى الرقم (130) من الكشف الجديد رقم (2022/23)، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم. (2022/21)

ودعت الهيئة، المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإجراء فحص كورونا للمسافرين من الكشف الجديد غداً الأحد في مركز شهداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.

وعن فحص كورونا، أوضحت، أن مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، على النحو الآتي:

الأحد 5/29: فحص الحافلات (باقي 2-5).

الإثنين 5/30: فحص الحافلات (6-8).

الثلاثاء 5/31: فحص الحافلتين (9 و10).

وطالبت، بضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

للاطلاع على أسماء المسافرين من الكشف الجديد رقم (2022/23) اضغط هنا.

للاطلاع على أسماء المسافرين كشف جوازات مصرية اضغط هنا.