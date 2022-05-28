أفضل أطعمة مفيدة لمرضى السرطان- أغذية تحارب نمو الخلايا السرطانية، يبحث الملايين من الناس حول العالم، عن أفضل الأطعمة التي تفيد المصابين بمرض السرطان، والتي يمكن أن تحافظ على استقرار حالة المصاب وعدم تفشي المرض في جسده، لاسيما وأنه حتى هذه اللحظة لم يبتكر العلماء علاج فعّال لمجابهة المرض القضاء عليه، وبات الشغل الشاغل للعالم، لكن هناك أطعمة وأغذية وفيتامينات تساعد على استقرار الحالة، إضافة إلى العلاج بالكيماوي، والنووي، وغيره.

أفضل أطعمة مفيدة لمرضى السرطان

وهناك أطعمة عدة يحتاجها مرضى السرطان، حتى تستقر حالتهم، ومنع تفشي المرض بكل أجسادهم، ويهتم المرضى وذويهم بالبحث والاطلاع عن أفضل أطعمة مفيدة لمرضى السرطان- أغذية تحارب نمو الخلايا السرطانية، لاسيما وأنه من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان على مر العصور، فحتى الآن ورغم التطور العلمي إلا إنهم لم يجدوا حتى الآن علاجاً فعالا ونهائية للقضاء على هذا المرض الذي يقضي على ملايين الناس سنوياً، لهذا سنرفق لكم نحن في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، بعد الاطلاع على مقالات لخبراء في مجال التغذية عن أفضل أطعمة مفيدة لمرضى السرطان.

ما الأطعمة التي تحارب مرض السرطان

وهناك أطعمة معينة تحتوي على فوائد جمة، يمكنها إيقاف امتداد التمدد السرطاني في جسم الإنسان، وهنا التساؤل يدور ويزيد عن الأطعمة التي تحارب مرض السرطان، إذ إن هناك أطعمة مكافحة للسرطان، حتى أن الملايين من ذوي المصابين بهذا المرض يتساءلون هل تريد معرفة لماذا هذه الأطعمة بالذات قد تحميك من أمراض السرطان بأنواعها المختلفة، كونهم حريصون على شفاء واستقرار حالة المصابين من أقربائهم.

أغذية تحارب نمو الخلايا السرطانية

من الأغذية التي تُحارب نمو الخلايا السرطانية، الثوم الذي يحتوي على مكونات، مثل: الكبريت والأرجينين، والسكريات قليلة السوائل، والفلافونويد والسيلينيوم، جميعها قد تكون مفيدة للحد من مخاطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، قد يساعدك تناول الثوم بشكل منتظم في الوقاية من نمو الخلايا السرطانية.

فوائد الرمان لمحاربة نمو الخلايا السرطانية

ويعد الرمان من الأطعمة التي تحتوي على كمية لا بأس بها من مضادات الأكسدة، للحد من مخاطر سرطان البروستاتا، كما تحتوي هذه الفاكهة الغنية على مزيج من الفينولات والفلافونويد والأنثوسيانين والتانينات، التي تساعد في تعديل الكيمياء الحيوية الخلوية في الجسم، أضف هذه الفاكهة اللذيذة إلى وجبتك الصباحية، وعصير الفواكه، أو سلطة الفواكه لمحاربة السرطان.

هل الزنجبيل مفيد لمرضى السرطان

يؤكد خبراء التغذية، أن الزنجبيل الزنجبيل أيضًا في تقليل خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، نتيجة خصائصه المضادة للأكسدة تمنع نمو الخلايا السرطانية، كما أظهرت دراسة قدرة الزنجبيل في مكافحة سرطان المبيض، بينما أوجدت دراسة نشرت عام 2012، أن الزنجبيل فعال في الوقاية من سرطان البروستاتا، إضافة إلى أن الزنجبيل ظهور سرطان القولون والمستقيم والرئة والثدي والبشرة والبنكرياس.