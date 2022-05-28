رسالة أخيرة من كورتوا قبل نهائي دوري الأبطال

وجه البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، رسالة إلى جمهور الميرنجي قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.



ويصطدم ريال مدريد بليفربول، مساء اليوم السبت، على استاد دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس.



ونشر كورتوا، عبر حسابه بشبكة "إنستجرام" صورة له، وكتب عليها: "اليوم هو يوم عظيم.. الكثير من الحماس.. الكثير من الرغبة، وقبل كل شيء هناك مسؤولية تاريخ هذا الشعار (ريال مدريد)".



يذكر أن كورتوا شارك في نهائي دوري الأبطال مرة واحدة عام 2014 رفقة أتلتيكو مدريد، عندما خسر اللقب لصالح الميرنجي بنتيجة 1-4.



ويبحث ريال مدريد عن اللقب الرابع عشر في دوري أبطال أوروبا، لتعزيز صدارته قائمة الأكثر تتويجا، بينما يريد ليفربول الوصول للكأس السابعة ومعادلة ميلان في الوصافة.