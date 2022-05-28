سبب مقتل العنود غازي سبهان الشمري- من قتل العنود غازي سبهان الشمري

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:50 م
28 مايو 2022
قصة وفاة العنود غازي سبهان الشمري
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تصدر اسم العنود غازي سبهان الشمري مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام خاصة في المملكة العربية السعودية، حيث حظي مقتل العنود غازي سبهان الشمري وتفاصيل أكثر المواضيع تغريداً على أكثر المواقع شهرة وهو تويتر والبحث عن تفاصل وسبب القضية التي راح ضحيتها العنود غازي سبهان الشمري.

سبب مقتل العنود غازي سبهان الشمري

وبات وسم مقتل العنود غازي سبهان الشمري، الأكثر شهرة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبحث المغردون عن حقيقة مقتل العنود غازي سبهان الشمري، التي قتلت في المملكة العربية السعودية، على يد والدها غازي سبهان الشمري وأشقائها تميم ونايف.

وللبحث عن تفاصيل مقتل العنود غازي سبهان الشمري، عقدت عنود قرانها على شاب من عائلة المطيري، بدأت التحضير لحفل زفافها حتى أنها اشترت فستان الزفاف، لكنها فوجئت بأمر والدها التراجع عن هذا القرار ورفض العريس.

وبعدها بفترة، اكتشف والدها بأنها تتواصل مع خطيبها السابق عبر هاتفها الشخصي ليقوم بتعذيبها، وطلب من اثنين من أشقائها حبسها في المنزل وتعذيبها حتى توفت دماغيًا.

وجرى نقل عنود إلى مستشفى الملك فهد في العاصمة الرياض إلا أن الأوان قد فات، وزعموا بأنها سقطت لكن الكوادر الطبية لم تقتنع بهذه الأقوال وجرى استدعاء الشرطة.

حقيقة مقتل العنود غازي سبهان الشمري على يد والدها

وذكر النشطاء بأن والد عنود يحاول التملص من الجريمة من خلال إلصاق التهمة على شقيقه الصغير تميم والذي بدوره لن يحاكم لأنه "قاصر".

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تدخل السلطات الأمنية في قضية العنود ونشر التفاصيل الصحيحة حول هذه الجريمة.

في حين شكك البعض بحقيقة القصة وزعموا بأنها مجرد قصة مفبركة جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي بهدف الإساءة للمجتمع السعودي وتشويه العلاقات الأسرية فيه.

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