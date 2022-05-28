موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والتشكيلة النهاية والقنوات الناقلة- بث مباشر ، يترقب المواطنون في العالم اجمع وعشاق نادي ريال مدريد اليوم السبت 28/5/2022 ، المباراة القوية او ما يطلق عليها مبارة الثأر بين ريال مدريد الاسباني وليفربول الانجليزي ، وخاصة ان نادي ليفربول يسعى للثأر من ريال مدريد بعد الهزيمة التي مني بها ، ويحاول ان يرفع عدد التتويج لأكثر من 9 مرات وبالإضافة الى ريال مدريد الذي قد يحصل على 13 ، وكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية تقدم لكم موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والتشكيلة النهاية والقنوات الناقلة- بث مباشر.





موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والتشكيلة النهاية والقنوات الناقلة- بث مباشر

دوري أبطال أوروبا ، المبارة التي سيلعبها نادي ريال مدريد وليفربول في العاصمة الفرنسية باريس ، الا ان المباراة ستكون مفصلية بالنسبة للعرب وخاصة في ظل غياب اللاعب المصري محمد صلاح، بعد تعرضه لا صابة قوية في كتفه بسبب تدخل قاس من سيرخيو راموس.

ليفربول يملك أفضلية ضئيلة ويبدو الأقرب الى اللقب السابع الذي سيضعه على المسافة ذاتها من ميلان الإيطالي في المركز الثاني على لائحة أكثر الأندية تتويجاً، بفارق كبير عن خصمه المقبل الذي توج بطلاً في 13 مناسبة، بينها ثلاثة توالياً بين 2016 و2018 وأربعة في خمسة مواسم بعدما أحرز أيضاً لقب 2014.

وفي حال نجح ليفربول بالخروج فائزاً، سيتوج فريق المدرب الألماني يورغن كلوب موسماً رائعاً أحرز خلاله لقبي الكأسين المحليين وكان قريباً من لقب الدوري قبل أن يحسمه مانشستر سيتي بفارق نقطة في المرحلة الختامية.





موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والتشكيلة النهاية والقنوات الناقلة- بث مباشر

التشكيلة المتوقعة لكلا الفريقين

ليفربول سيلعب بطريقة 4\3\3 الاعتيادية، وبنسبة كبيرة سيكون فان دايك هو قائد الدفاع بينما ستتم المفاضلة ما بين إبراهيما كوناتي وجويل ماتيب ليكون إحداهما إلى جواره، وفي الخط الأمامي سيعتمد كلوب على الثلاثي صلاح و ماني ودياز.

بينما تخلص ريال مدريد من قلقه بخصوص تواجد ديفيد ألابا في قلب الدفاع، ولا توجد مشاكل أخرى عند المرينجي على مستوى التشكيل، ولكن من المنتظر أن يبدأ فالفيردي خلف بنزيما وفينيسيوس جونيور مع ترك رودريجو جويس كورقة رابحة على دكة البدلاء.

تشكيل ليفربول المتوقع (4\3\3):

أليسون – ألكسندر أرنولد – كوناتي – فان دايك – روبيرتسون – هندرسون – فابينيو – تياجو – صلاح – ماني – دياز.

تشكيل ريال مدريد المتوقع (4\3\3):

كورتوا – كارفاخال – ميليتاو – ألأبا – ميندي – مودريتش – كاسيميرو – كروس – فالفيردي – بنزيما – فينيسيوس.





موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة والتشكيلة النهاية والقنوات الناقلة- بث مباشر

من المتوقع أن تذاع مباراة ليفربول وريال مدريد عبر قنوات bein sports «بي إن سبورتس»، بالإضافة لإذاعتنا من خلال استديو خاص على شبكة القنوات القطرية.

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وفي ظل هذا الاهتمام يبقى التساؤل بشأن الفائز في المبارة .