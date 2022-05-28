ماذا تأكل أكبر امرأة معمرة في العالم..لتعيش 118 عاما؟

إذا كنت ترغب في أن تعيش حياة طويلة بصحة جيدة فعليك اتباع طرق تناول الطعام مثل أكبر معمرة في العالم، فما هي عاداتها الغذائية؟.

مؤخرا، تم تسمية الراهبة الفرنسية أندريه بأنها أكبر شخص سنا على وجه الأرض، وهي الآن تجتاز عامها الـ118 بصحة جيدة.

في مقابلات متعددة، سُئلت أندريه عن أسرار طول عمرها، فأجابت بأن عاداتها الغذائية لعبت دورًا في مساعدتها على بلوغ سن متقدمة.

يمكننا جميعًا أن نتعلم درسًا من حياة أندريه في خدمة الآخرين، إضافة إلى المبادئ الغذائية التي اتبعتها طوال حياتها.

عادات غذائية صحية لأكبر معمرة في العالم

ووفقا لموقع eatthis، فإن الراهبة صاحبة الـ118 عام تتبع هذه الطرق لتناول الطعام:

1- تناول الطعام بشكل جماعي

منذ الحرب العالمية الثانية، كانت الأخت أندريه عضوًا في الرهبانية الكاثوليكية لراهبات المحبة، وتخدم الأيتام وكبار السن ومرضى المستشفيات.

إحدى السمات المميزة للحياة الدينية الكاثوليكية هي الحياة الجماعية، والتي تشمل عادة الأكل الجماعي، وهذا هو مفتاح واحد لحياة الأخت أندريه الطويلة.

العلم لديه الكثير ليقوله عن فوائد الجلوس لتناول الوجبات مع العائلة والأصدقاء، إذ يكشف بحث من جامعة أكسفورد أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يأكلون مع الآخرين، زاد شعورهم بالسعادة والرضا.

ووجدت دراسة أُجريت عام 2013 في مجلة Nutrition Education and Behavior أن تناول الطعام مع الآخرين على مدار العمر يرتبط بنظام غذائي صحي.

يعد الاستمتاع بالطعام مع الآخرين أيضًا أحد المبادئ الأساسية في النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

2- تذوق أطعمتك المفضلة

قد تندهش من الاختيارات الغذائية التي استشهدت بها المعمرة كثيرا، حيث تحدثت عن استمتاعها بالشوكولاتة بشكل منتظم.

وهناك الكثير مما يمكن قوله عن قوة الاستمتاع بالطعام، حيث يؤدي إلى تحسين الحالة المزاجية وتخفيف التوتر، وهما قطعتان مهمتان من لغز طول العمر.

وترتبط السعادة بحياة أطول، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يتمتعون بمزاج أفضل كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 35٪ على مدار خمس سنوات.

ومن المثير للاهتمام، أن الأخت أندريه ليست أول شخص معمر على هذا الكوكب يُنسب الشوكولاتة لطول عمرها، ووفقًا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية فإن أكبر شخص معمرًا على الإطلاق الفرنسية جين لويز كالمينت تعتقد أيضًا أن الشوكولاتة ضرورية لحياتها الطويلة.

3- اختيار الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة

الغذاء الصحي لمفهوم اللياقة يشمل الفاكهة والخضروات والبقول والأعشاب والتوابل والمكسرات والحبوب والبقول.

ويحتوي على نسبة عالية من الأنثوسيانين ومضادات الأكسدة والكربوهيدرات الذكية وأوميغا 3 والمعادن والفيتامينات.

وبالعودة إلى الشوكولاتة فهي ليست مجرد طعام لذيذ، بل تصادف أنهما محملة بمضادات الأكسدة، إذ تحتوي خاصة الأنواع الداكنة على العديد من مضادات الأكسدة التي قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.