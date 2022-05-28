تحميل كتاب فاتتني الصلاة pdf للمؤلف اسلام جمال.. رابط تحميل كتاب فاتتني الصلاة، لأن الصلاة تعد عماد الدين، وهي تفرق بين المسلم والكافر، كما إنها أهم فريضة إسلامية نزلت على المسلمين، فالرسول محمد صلى الله عليه وسلّم أمر المسلمين أن يحثوا أبنائهم على الصلاة من سبع سنوات، وأن يضربوهم عند بلوغ العشر سنوات أن لم يؤدوا هه الفريضة المهمة، وهذا يؤكد أهميتها وقدسيتها من الله تعلى ورسوله، على المسلمين بشكل عام، وأينما تواجدوا.

تحميل كتاب فاتتني الصلاة pdf للمؤلف اسلام جمال

أهمية وقدسية الصلاة، تدفع المسلمين للبحث عن تحميل كتاب فاتتني الصلاة pdf للمؤلف اسلام جمال.. رابط تحميل كتاب فاتتني الصلاة، ففي صغرنا كان أهلنا يأمرونا بالصلاة ونستمع لهم، ونمتثل للأمر، ثم نذهب ونصلي الصلاة المفروضة علينا، إلا أننا في بعض الأحيان كنا نجد أنها ثقيلة، ونكسل على تأديتها، لكن عند التعود والكبر رويدا رويدا، باتت جزء مهم من حياتنا، لا نستطيع أن نترك فرضا دون تأديته، ابتغاء لمرضاة الله سبحانه وتعالى، وطعما في دخول جناته، لهذا يبحث المسلمين عن تحميل كتاب فاتتني الصلاة pdf للمؤلف اسلام جمال، ونحرص نحن فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على ارفاق لكم رابط تحميل كاتب فاتتني الصلاة بي دي اف، كما يطلبه المسلمون، فهو كتاب رائع جداً وعليه بحث كثير عبر محركات البحث والسوشيال ميديا.





تحميل كتاب فاتتني الصلاة pdf

هذا الكتاب القيم المليء بالمعلومات القيمة والمفيدة، يتحدث عن فئة من الناس ولماذا يحافظون على صلاتهم، بينما هناك فئات كثيرة يتركونها ولا يهتمون لآدائها على أكمل وجه، بل إن منهم من يتركها عمدا دون اكتراث لعواقب ذلك، وعلى النقيض، هناك مسلمون كثر يشعرون بالضيق والانزعاج كونهم يمكن أن يودعوا الحياة الدنيا، وهو مؤدون ركيعات يحسبونها قليلة، على الرغم من إنهم يؤدون الفروض كاملة وصلوات النوافل، إلا إنهم يشعرون إنهم مقصرون في فروضهم تجاه الله سبحانه وتعالى، وهو ما يدفع مئات الآلاف من المسلمين إلى تحميل كتاب فاتتني الصلاة pdf.





رابط تحميل كتاب فاتتني الصلاة

وعلى الرغم أن الملايين من الناس يعلمون أن في الصلاة الراحة والسكينة والنصر، والابتعاد عنها يعني أنهم سيعيشون عيشة ضنكا، أي عيشة كلها مشاكل وعدم وجود راحة البال، إلا إنهم يبتعدون عن الصلاة بشكل متعمد، وأحيانا لا يبالون إن فاتتهم صلوات، ولا يقومون على تعويضها، حتى لا تهزهم أنهم لم يؤدوا أهم الفروض الإسلامية التي أمر بها الله سبحانه وتعالى، ورسوله الكريم.





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