"المرور بغزة" توضح حالة الطرق لليوم السبت 28/5/2022

نشرت شرطة المرور في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، التقرير اليومي الخاص بحالة الطرق.

وجاء في تقرير الشرطة أن حالة الطرق لهذا الصباح السبت 28/05/2022، أن الحركة المرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

وأوضحت الشرطة في تقريرها أن إغلاق كلي شارع عبد القادر الحسيني من مفترق الثورة حتى مفترق بالميرا، مبينة إعادة فتح شارع الوحدة من مفترق سعيد العاص حتى مفترق بالميرا.

فيما يلي نص التقرير كاملاً كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"

🔴 حالة الطرق لهذا الصباح السبت 28/05/202

🔶 حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

👈🏻 إغلاق كلي شارع عبد القادر الحسيني من مفترق الثورة حتى مفترق بالميرا.

👈🏻 إعادة فتح شارع الوحدة من مفترق سعيد العاص حتى مفترق بالميرا.

👈🏻 عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 100.

🔴 يسرنا استقبال شكواكم وملاحظاتكم واستفساراتكم عبر تطبيق واتس أب على الرقم 00972594100640.

صحبتكم السلامة دوما برفقة العائلة ..