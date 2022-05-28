سعر صرف الدولار اليوم في لبنان اليوم السبت 28/5/2022..سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم السبت، يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع اللبناني بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد ارتفاعا ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في هذه المقالة سعر الدولار اليوم الثلاثاء في لبنان عند الصرافين، بالإضافة سعر الدولار في لبنان في السوق السوداء حتى اللحظه.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم السبت عند الصرافين

وفي مقالنا الذي حمل عنوان " سعر صرف الدولار اليوم في لبنان اليوم السبت 28/5/2022..سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم السبت"، سنرفق لكم أخر تحديثات سعر صرف الدولار في لبنان، فقد واصل سعر الدولار في لبنان أمس الجمعة 27 مايو/أيار 2022 القفزة القياسية التي بدأها منذ أمس أمام الليرة في السوق الموازية غير الرسمية.

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هل سينخفض سعر الدولار في لبنان اليوم السبت

وقفز سعر الدولار متخطيا حاجز 36 ألف ليرة لبنانية لأول مرة في تاريخ البلاد، وذلك بعد أن كسر أمس حاجز 35 ألف ليرة .

وزاد سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليتراوح 36000 – 36050 ليرة لكل دولار مقابل 35000 – 35100 ليرة لكل دولار، أمس.

ويأتي التراجع الكبيرة لليرة اللبنانية، بعد أن أثارت انقسامات في البرلمان المنتخب مخاوف من جمود سياسي سيؤدي لتفاقم الأزمة المالية في البلاد.

وانتخب البرلمان في 15 مايو أيار، لكنه لم يعقد جلسته الأولى حتى الآن نظرا لانقسام تكتلاته الرئيسية بخصوص انتخاب رئيس البرلمان.

وفقدت الليرة أكثر من 95% من قيمتها منذ 2019 عندما كان يجري تداولها عند 1500 مقابل الدولار قبل أن تنزلق البلاد نحو انهيار اقتصادي.

واتسعت الفجوة بشدة بين أسعار الصرف في السوق وسعر الصرف الذي حدده البنك المركزي منذ انتخابات 15 مايو أيار.

برنامج سعر الدولار في لبنان

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سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم السبت

سعر صرف الدولار في لبنان ليوم السبت

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان اليوم السبت 28/5/2022..سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم السبت، والأربعاء الماضي، دعا أعضاء مجلس الأمن إلى "الإسراع في تشكيل حكومة شاملة جديدة" في لبنان بعد الانتخابات التشريعية.

ومن شأن تشكيل حكومة أن يسمح "بالتوصل السريع لاتفاق مع صندوق النقد الدولي" بحسب الإعلان الذي وافق عليه أعضاء مجلس الأمن بالإجماع وصاغته فرنسا.

وشنّت جمعية مصارف لبنان، مساء الثلاثاء الماضي، هجوماً شرساً على خطة التعافي التي أقرتها الحكومة، ما استدعى الرد من نائب رئيس الوزراء.

وحرضت الجمعية في بيان لها المودعين على الدولة باعتبارها "ألغت الودائع بجرة قلم"، في اعتراض منها على ما تضمنته خطة التعافي من إلغاء جزء من التزامات مصرف لبنان لصالح المصارف بالعملات الأجنبية.

وجدّدت جمعية المصارف رفضها لخطة التعافي قائلة إنها "كُتِبت بأموال المودِعين وأموال المصارف، وهي تقف صفّاً واحداً مع المودِعين لرفض هذه الخطة التي لا نهوض فيها سوى في اسمها".

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وضع الدولار في لبنان اليوم السبت

تطبيق سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة

لمعرفة سعر صرف الدولار اليوم السبت في لبنان، وضعنا لكم مقطع الفيديو التالي لنوضح لكم من خلاله سعر صرف الدولار اليوم في لبنان اليوم السبت 28/5/2022..سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم السبت