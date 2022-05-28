الجهاد الإسلامي تنعي الشهيد غنيم وتؤكد أن جرائم الاحتلال لن تمنع مواصلة درب المقاومة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت 28/5/2022، إلى جماهير شعبنا وأمتنا، شهيد فلسطين الطفل زيد محمد غنيم (14 عاماً)، الذي ارتقى برصاص العدو الغادر في بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم بالضفة المحتلة.

ونعت حركة الجهاد الإسلامي، الشهيد زيد غنيم، الذي التحق بركب الشهداء الذين أعدمتهم اَلة القتل الإرهابية بدم بارد، في سياق استهداف أبناء شعبنا العزَّل على امتداد مدننا وقرانا المحتلة.

وأكدت الحركة، لكل أبناء شعبنا أن هذه الجريمة النكراء، لن تمنعنا من مواصلة درب المقاومة، أو التراجع عن خيارنا الأطهر على طريق النصر وتحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا، وأن هذا الدم الزكي سينير الدرب حتى القدس.

ودعت الحركة، جماهير شعبنا في كل أماكن تواجده وقوى المقاومة الفاعلة، بضرورة تصعيد خطوط المواجهة مع المحتل والتصدي له بكل الطرق والوسائل، في ظل الهجمة المسعورة التي يقوم بها في القدس ومدن الضفة.

وتقدمت الحركة، بأحر التعازي والمواساة من عائلة غنيم الكرام باستشهاد نجلهم، الذي قدم روحه زكية على طريق النصر لشعبنا، سائلين الله أن يجعل دمه لعنة على القتلة المجرمين.