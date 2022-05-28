سعر صرف الدولار في مصر اليوم السبت28/5/2022.. سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع المصري بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة المصري مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد ارتفاعا ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم السبت..سعر الدولار اليوم السبت في البنوك المصرية، بالإضافة سعر الدولار في مصر في السوق السوداء حتى اللحظه.

سعر الدولار اليوم السبت في مصر تحديث يومي

وضمن مقالنا سعر صرف الدولار في مصر اليوم السبت28/5/2022.. سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، سنوضح لكم طبيعية سعرالدولار في مصر اليوم السبت، فقد تباين سعر الدولار اليوم في مصر، صباح أمس الجمعة 27 مايو/أيار 2022، حيث ارتفع في البنك المركزي واستقر في البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم السبت في مصر

سعر صرف الدولار في مصر اليوم السبت28/5/2022.. سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري صباح اليوم، إلى نحو 18.53 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري مستوى 22.67 جنيه للشراء، و22.86 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي، استقر سعر الدولار، عند مستوى 18.55 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

سعر الدولار اليوم السبت في مصر لحظة بلحظة

وفي بنك مصر، تكررت نفس أسعار البنك الأهلي.

كما لم يتغير سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي، مسجلًا 18.57 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

سعر الدولار في مصرالسوق السوداء

أسعار الدولار فى مصر اليوم السبت 28 مايو https://t.co/a5p89aJxsK pic.twitter.com/4VO8DgrDeQ — أنا حوا (@anahwaweb) May 28, 2022

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني اليوم السبت في مصر

سعر صرف الدولار في مصر اليوم السبت28/5/2022.. سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 19.83 جنيه للشراء، و19.96 جنيه للبيع.

وصعد سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، إلى مستوى 19.77 جنيه للشراء، و19.95 جنيه للبيع.

وبالنسبة لسعر الجنيه الإسترليني في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، فقد ارتفع إلى نحو 23.34 جنيه للشراء، و23.48 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم السبت في مصر

سعر صرف الدولار في مصر اليوم السبت28/5/2022.. سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، وفي بنك مصر، تكررت نفس الأسعار في البنك الأهلي.

بينما استقر سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، عند مستوى 19.80 جنيه للشراء، و20 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت في السوق السوداء في مصر

سعر صرف الدولار في مصر اليوم السبت28/5/2022.. سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند نحو 4.94 جنيه للشراء، و4.97 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري بقي سعر الريال السعودي، عند مستوى 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، تكررت نفس أسعار البنك الأهلي.

كما ثبت سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، عند مستوى 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع.

ولم يتغير متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، مسجلًا نحو 5.04 جنيه للشراء، و5.07 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي حسب موقع البنك المركزي المصري، إلى مستوى 60.59 جنيه للشراء، و60.98 جنيه للبيع.

الدولار في مصر اليوم السبت