صلاح: إذا لم أختر نفسي فهذا هو الأفضل في العالم

اختار النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، اللاعب الأفضل في العالم في العالم بعده، قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا غدا السبت أمام ريال مدريد في العاصمة الفرنسية باريس.



وسئل صلاح في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت" عما إذا كان يعتبر نفسه اللاعب الأفضل في العالم: "نعم يمكنني قول ذلك. في ذهني أنا الأفضل".



وأضاف: "لا يهم ما إذا اخترت لاعبا اخر أو لا. أحترم ذلك، لكن في ذهني أنا اللاعب الأفضل بالعالم، لكن في حال لم أختر نفسي، فيمكنني اختيار (كريم) بنزيما".



يذكر أن صلاح ستواجه مع بنزيما غدا على ملعب ستاد دو فرانس؛ حيث يستهدف النجم المصري التتويج باللقب الثاني في مسيرته بدوري الأبطال والسابع في تاريخ ليفربول، إلى جانب الانتقام من الخسارة أمام ريال مدريد بالذات في نهائي موسم (2017- 2018) في العاصمة الأوكرانية كييف.