سعر جرام الذهب في السعودية- أسعار الذهب السعودي بالريال

يشهد سعر جرام الذهب في السعودية اليوم السبت 28/5/2022، هبوطاً في سوق التعاملات الصباحية، حيث بلغ سعر أونصة الذهب اليوم 1854 دولار هبوط 0 $، ويحرص موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، على عرض سعر جرام الذهب في السعودية وسعر الذهب السعودي بالريال، حيث يحرص الكثيرون على اقتناء الذهب باعتباره الملاذ الآمن.

سعر جرام الذهب اليوم السبت في السعودية

ونقدم لكم أسعار جرام الذهب في السعودية، وسعر الذهب السعودي بالريال في السوق المالي.

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 223.53 59.61

سعر جرام الذهب عيار 22 204.90 54.64

سعر جرام الذهب عيار 21 195.59 52.16

سعر جرام الذهب عيار 18 167.65 44.71

سعر جرام الذهب عيار 14 130.39 34.77

سعر أونصة الذهب بيع 6,952.50 1,854.00

سعر أونصة الذهب شراء 6,956.25 1,855.00

جنية الذهب 8ج عيار 21 1,564.70 417.25

جنية الذهب 8ج عيار 22 1,639.21 437.12

جنية الذهب 8ج عيار 24 1,788.23 476.86

أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24

تاريخ البيانات 2022/05/28

إحجام سبائك الذهب ريال دولار

سبيكة ذهب 1 جرام 245.88 65.57

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 586.76 156.47

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,162.35 309.96

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 2,297.87 612.77

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 4,564.45 1,217.19

سعر سبيكة الذهب أوقية 6,789.63 1,810.57

سبيكة الذهب نصف أونصة 3,556.20 948.32

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 7,077.65 1,887.37

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 11,332.90 3,022.11

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 22,621.10 6,032.29

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 2,680.19 714.72

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 225,093.32 60,024.88

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 112,747.83 30,066.09

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في ارتفاع عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18

2022-05-28 223.53 204.90 195.59 167.65

2022-05-27 223.05 204.46 195.17 167.28

2022-05-26 223.41 204.79 195.48 167.56

2022-05-25 224.98 206.23 196.85 168.73

2022-05-24 223.41 204.79 195.48 167.56

2022-05-23 222.56 204.02 194.74 166.92

2022-05-22 222.56 204.02 194.74 166.92

أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

أسعار البيع و الشراء

بيع مستعمل شراء جديد

الوحدات ريال ريال

عيار 22 199.90 231.90

عيار 21 190.59 223.59

عيار 18 162.65 222.65