المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام

يواصل اليوم السبت 28/5/2022، المعتقلان خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الـ87، ورائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس لليوم الـ52، رفضا لاعتقالهما الإداري.

وأفاد نادي الأسير، في تصريح سابق، بأن محكمة الاحتلال رفضت مجددا التماس الأسير عواودة رغم خطورة وضعه الصحي.

وكانت سلطات الاحتلال أعادت الثلاثاء الماضي المعتقل عواودة مجددا إلى سجن "عيادة الرملة"، رغم وضعه الصحي الخطير جدا، وذلك بعد يوم من قرار المحكمة "العليا" الإسرائيلية بنقله الى المستشفى بشكل عاجل، نظرا لحالته الصحية الحرجة.

ويعاني عواودة من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

وتتعمد إدارة معتقلات الاحتلال نقل عواودة بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.

كما يواصل المعتقل ريان، إضرابه عن الطعام لليوم الــ52 على التوالي، في عزله الانفرادي في سجن "عوفر"، ويعاني من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.

وخاض عواودة (40 عاماً) من بلدة إذنا، غربي الخليل جنوبي الضفة الغربية، إضراب متواصل عن الطعام منذ 3 مارس/آذار 2022، من أجل إنهاء اعتقاله الإداري الذي كبّده ألم البعد عن أسرته وأطفاله، حيث أنه مصرّ على الإضراب حتى ينال حريته ويجتمع شمله مع أسرته مجدداً.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عواودة في 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، لتحوّله في 5 يناير/كانون الثاني 2022 إلى اعتقال إداري لمدة ستة أشهر من دون توجيه أي تهمة له، وأعلن عواودة الإضراب عن الطعام في 3 مارس/آذار 2022، وفور إعلان إضرابه، زجته سلطات الاحتلال داخل زنازين سجن "عوفر".