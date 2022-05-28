الأسير عواودة يواصل معركته ضد المحتل لليوم الـ 87 على التوالي

يواصل اليوم السبت 28/5/2022، الأسير المجاهد خليل محمد خليل عواودة إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 87 على التوالي؛ رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري.

وخاض عواودة (40 عاماً) من بلدة إذنا، غربي الخليل جنوبي الضفة الغربية، إضراب متواصل عن الطعام منذ 3 مارس/آذار 2022، من أجل إنهاء اعتقاله الإداري الذي كبّده ألم البعد عن أسرته وأطفاله، حيث أنه مصرّ على الإضراب حتى ينال حريته ويجتمع شمله مع أسرته مجدداً.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عواودة في 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، لتحوّله في 5 يناير/كانون الثاني 2022 إلى اعتقال إداري لمدة ستة أشهر من دون توجيه أي تهمة له، وأعلن عواودة الإضراب عن الطعام في 3 مارس/آذار 2022، وفور إعلان إضرابه، زجته سلطات الاحتلال داخل زنازين سجن "عوفر".