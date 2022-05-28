أسعار العملات مقابل الدينار الجزائري اليوم السبت 28 مايو 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار العملات في مختلف الدول بشكل يومي، حيث شهدت أسعار العملات تبايناً في الجزائر خلال تعاملات اليوم السبت .

و انخفض سعر اليورو اليوم في الجزائر خلال مستهل تداولات السبت 28 مايو/أيار 2022 لدى البنك المركزي، فيما قفز سعره لدى السوق الموازية (السوداء).

سعر اليورو اليوم في الجزائر

تراجع سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي لينزل إلى 155.40 دينار للشراء، و155.45 دينار للبيع، مقابل 155.41 دينار للشراء، و155.49 دينار للبيع في ختام تداولات أمس بحسب موقع بنك الجزائر "bank-of-algeria.dz".

وارتفع سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 193.73 دينار للشراء، و195.88 دينار للبيع، مقابل 192.55 دينار للشراء، و194.69 دينار للبيع بنهاية تداولات أمس ، بحسب موقع (exchangerates247) المتخصص في رصد أسعار صرف العملات في السوق الجزائرية الموازية (السوداء).

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

ارتفع سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليصل إلى 145.43 دينار للشراء، و145.45 دينار للبيع، مقابل 145.41 دينار للشراء، و145.42 دينار للبيع عند إغلاق تداولات أمس.

واستقر سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 180 دينارا للشراء و182 دينارا للبيع، دون أي تغير على سعر إغلاق أمس.

وقفز سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليرتفع إلى 183.05 دينار للشراء، و183.12 دينار للبيع، مقابل 182.47 دينار للشراء، و182.53 دينار للبيع بنهاية تداولات أمس.

كما صعد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 227.85 دينار للشراء، و230.38 دينار للبيع، مقابل 226.58 دينار للشراء، و229.10 دينار للبيع في ختام تعاملات أمس الجمعة.

سعر الريال والدرهم والدينار

و زاد سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليسجل نحو 38.7720 دينار للشراء، و38.7780 دينار للبيع، مقابل 38.76 دينار للشراء، و38.77 دينار للبيع أمس.

وتراجع سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليهبط إلى 47.98 دينار للشراء، و48.51 دينار للبيع، مقابل 47.99 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع في ختام تداولات أمس.

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليزيد إلى 39.59 دينار للشراء، و39.60 دينار للبيع، مقابل 39.58 دينار للشراء، و39.59 دينار للبيع أمس.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 49 دينارا للشراء، و49.55 دينار للبيع، دون أي تغير على سعر إغلاق أمس.

وصعد سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليرتفع إلى 475.59 دينار للشراء، و475.80 دينار للبيع، مقابل 475.35 دينار للشراء، و475.56 دينار للبيع بنهاية تداولات أمس.

كما ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية (السوداء) ليصل إلى 588.84 دينار للشراء، و595.39 دينار للبيع، مقابل 588.56 دينار للشراء، و595.10 دينار للبيع أمس.