يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في جمهورية مصر العربية اليوم السبت 28 مايو 2022، حيث يسعى موقع فلسطين اليوم لرصد أسعار الذهب في كافة الدول بشكل يومي، و في هذه المقالة يوضح لكم أسعار الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم السبت 28-5-2022.

و شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعاً اليوم في مصر رغم ارتفاع أسعار المعدن الثمين عالميا.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار لتتراوح بين 120 و150 جنيها، فيما تقدر قيمة المصنعية على الجنيه الذهب بنحو 60 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بتعاملات اليوم السبت إلى 1110 جنيها (59.69 دولار) مقابل 1111 جنيها (59.73 دولار) صباح اليوم، بحسب منصة " gold-price-today" لرصد أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

ونزل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى 971.47 جنيه (52.23 دولار) مقابل 972.28 جنيه (52.27 دولار) امس.

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 مساء تعاملات اليوم في مصر إلى 832.68 جنيه (44.77 دولار) مقابل 833.38 جنيه (44.80 دولار) أمس الجمعة.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 647.64 جنيه (34.82 دولار) مقابل 648.17 جنيه (34.84 دولار) امس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب في مصر

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر نحو 34528 جنيها (1856 دولارًا) مقابل نحو 34557 جنيها (1858 دولارًا)، امس.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7772 جنيها (417.85 دولار) مقابل 7778 جنيها (418.14 دولار) الجمعة.

عالميًا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت مع استمرار ضعف الدولار مما ساعد في تحرك المعدن الأصفر نحو تسجيل الارتفاع الأسبوعي الثاني على التوالي مع انحسار توقعات تشديد أقوى للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي.