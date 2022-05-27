طالع أسعار الذهب في العراق اليوم السبت 28 مايو 2022

أسعار الذهب في العراق اليوم السبت 28 مايو 2022، شهدت محركات البحث على الانترنت عمليات بحث واسعة عن أسعار الذهب في العراق اليوم السبت، حيث ارتفعت أسعار الذهب في العراق خلال تعاملات اليوم السبت 28 مايو/أيار 2022، تزامنًا مع صعود المعدن النفيس عالميًا.

أسعار الذهب اليوم في العراق

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في العراق في تعاملات اليوم، إلى نحو 87.187 ألف دينار (59.72 دولار) وفقًا لموقع "gold-price-today".

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في العراق اليوم، إلى نحو 76.290 ألف دينار (52.25 دولار).

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في العراق، إلى مستوى 65.391 ألف دينار (44.79 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في العراق، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 50.859 ألف دينار (34.84 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في العراق

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في العراق، خلال تعاملات اليوم السبت، صعودا إلى نحو 2.711 مليون دينار (1857 دولارًا).

فيما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق، نحو 610.323 ألف دينار (418.03 دولار).

عالميًا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت مع استمرار ضعف الدولار مما ساعد في تحرك المعدن الأصفر نحو تسجيل الارتفاع الأسبوعي الثاني على التوالي مع انحسار توقعات تشديد أقوى للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي.