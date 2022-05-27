بث مباشر ما خفي أعظم : الضربة الاولى للقسام وسرايا القدس اربكت الاحتلال وأكدت أن القدس خط أحمر

كشف برنامج ما خفي أعظم الذي يُبث عبر قناة الجزيرة مساء اليوم الجمعة أن الضربة الاولى لكتائب القسام وسرايا القدس اربكت الاحتلال وأكدت أن القدس خط أحمر.

و يكشف البرنامج الذي يعده و يقدمه الصحفي تامر المسحال تفاصيل تُكشف لأول مرة حول معركة "سيف القدس"، و معلومات حول العدوان الذي شنه الاحتلال على قطاع غزة، في مايو 2021، و استمر نحو 10 أيام.

وتحدث في عضو هيئة أركان القسام محمد السنوار لبرنامج ما خفي أعظم قائلاً: "نعرف مواضع ألم الاحتلال والضغط عليه وثبتنا معادلات مهمة أصبح يحسب حسابها جيداً".

و لفت الى أن القائد أبو خالد الضيف وجه قرارا مباشرا بضرب رشقة صاروخية طراز عطار من ستة صواريخ بعدما رفض الاحتلال الانصياع لتهديد المقاومة

و أظهر برنامج ما خفي أعظم لقطات حصرية لاستهداف قناصة القسام منظومة الرصد الإسرائيلية على حدود غزة وإخراجها عن الخدمة

كما كشف السنوار خلال الحلقة التي حملت عنوان "قلب المعادلة": " لقد حاولنا تنفيذ عملية أسر مطلع معركة سيف القدس لإرغام الاحتلال على صفقة تبادل".