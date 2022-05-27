بث مباشر ما خفي أعظم : الضربة الاولى للقسام وسرايا القدس اربكت الاحتلال وأكدت أن القدس خط أحمر

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:21 م
27 مايو 2022
ما خفي اعظم.
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كشف برنامج ما خفي أعظم الذي يُبث عبر قناة الجزيرة مساء اليوم الجمعة أن الضربة الاولى لكتائب القسام وسرايا القدس اربكت الاحتلال وأكدت أن القدس خط أحمر.

و يكشف البرنامج الذي يعده و يقدمه الصحفي تامر المسحال تفاصيل تُكشف لأول مرة حول معركة "سيف القدس"، و معلومات حول العدوان الذي شنه الاحتلال على قطاع غزة، في مايو 2021، و استمر نحو 10 أيام.

وتحدث في عضو هيئة أركان القسام محمد السنوار لبرنامج ما خفي أعظم قائلاً: "نعرف مواضع ألم الاحتلال والضغط عليه وثبتنا معادلات مهمة أصبح يحسب حسابها جيداً".

و لفت الى أن القائد أبو خالد الضيف وجه قرارا مباشرا بضرب رشقة صاروخية طراز عطار من ستة صواريخ بعدما رفض الاحتلال الانصياع لتهديد المقاومة

و أظهر برنامج ما خفي أعظم لقطات حصرية لاستهداف قناصة القسام منظومة الرصد الإسرائيلية على حدود غزة وإخراجها عن الخدمة

كما كشف السنوار خلال الحلقة التي حملت عنوان "قلب المعادلة": " لقد حاولنا تنفيذ عملية أسر مطلع معركة سيف القدس لإرغام الاحتلال على صفقة تبادل".

 

 

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