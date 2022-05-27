بث مباشر حلقة "قلب المعادلة" على قناة الجزيرة من برنامج "ما خفي أعظم" مع تامر المسحال

تعرض قناة الجزيرة مساء اليوم الجمعة تحقيقا جديدا من البرنامج التحقيقي ما خفي أعظم الذي يقدمه الصحفي تامر المسحال.

و بحسب الجزيرة، فإن التحقيق الجديد للتحقيق يكشف معلومات ومشاهد حصرية يكشف النقاب عنها للمرة الأولى تتعلق بالمعركة التي وقعت بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في مايو آيار من العام الماضي.

ووفق القناة، تمكن التحقيق "قلب المعادلة" من إجراء لقاءات حصرية تكشف جانبا من كواليس وأسرار المعركة التي دامت 10 أيام والتي اعتبرت تحولا استراتيجيا في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

بث مباشر برنامج ما خفي أعظم مع تامر المسحال حلقة "قلب المعادلة" على قناة الجزيرة اليوم الساعة العاشرة وخمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت السعودية فلسطين قطر حول الحرب الأخيرة على غزة.

وبرنامج ما خفي أعظم قلب المعادلة يكشف معلومات ومشاهد حصرية عن كواليس وأسرار معركة القدس الأخيرة العدوان الأخير على غزة حيث اعتبرت المعركة تحولا استراتيجيا في مسار الصراع..

برنامج ما خفي أعظم مع تامر المسحال حلقة قلب المعادلة على قناة الجزيرة نعرضه لكم بث مباشر الساعة 10:05 مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة القدس عمان ومشاهد ومقابلات حصرية للحرب.