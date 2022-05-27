أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 dream من جميع الدول العربية مع الإعلامي مصطفى الأغا

أرقام مسابقة الحلم 2022 dream تتصدر مسابقة الحلم عمليات البحث عبر مواقع البحث المعروفة في مختلف أنحاء الوطن العربي، و ذلك بعد أن كشف الإعلامي الشهير مصطفى الأغا عن تقديم المسابقة العديد من الجوائز النقدية الكبرى المختلفة والمتنوعة للمشتركين الفائزين، ليعود المتسابقين للاشتراك في مسابقة الحلم ومحاولة مضاعفة فرصهم في الفوز بالجوائز النقدية التي يتم تقديمها، ودعا المشتركين لمواصلة إرسال الرسائل القصيرة بكثافة لزيادة فرصهم بحصد الجائزة.

معلومات عن مسابقة الحلم 2022

و على مدار السنوات الماضية شغلت مسابقة الحلم dream 2022 الملايين من المشتركين في شتى الدول العربية المختلفة، فقدمت الجوائز النقدية الكبرى ونجحت في تحقيق أحلام الكثير من المشتركين الذين يحلمون بشراء بيت أو سيارة، وقد وعد المسؤولون عن مسابقة الحلم الجمهور بمضاعفة الجوائز التي يتم تقديمها للفائزين، وعليه فعاد الملايين من المتابعين للبحث عن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 معلقين أمال كبيرة على المسابقة التي من شأنها أن تغيير مجري حياتهم.

واكتسبت مسابقة الحلم على مدار السنوات الطويلة الماضية شعبية كبيرة جداً في الوطن العربي، نظراً للمصداقية والشفافية التي تتمتع بها المسابقة، فعلى الهواء مباشرة كشف مؤخراً الإعلامي مصطفى الأغا عن المتسابقين الفائزين في مسابقة الحلم واستلامهم للجوائز النقدية، وكانت قناة أم بي سي الراعي الرسمي للبرنامج قد أكدت أن المسابقة ستقدم الكثير من الجوائز الكبرى.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

رقم مسابقة الحلم المملكة العربية السعودية 2022

STC: 858888، تكلفة الرسالة 5 ريال.

Mobily: 650444، تكلفة الرسالة 2.5 ريال في اليوم و5 ريال الرسالة.

Zain: 755505، تكلفة الرسالة 5 ريال.

Virgin: 300300، تكلفة الرسالة 5 ريال.

Lebara: 313131، تكلفة الرسالة 5 ريال.

Zain: 94099، تكلفة الرسالة 70 قرشاً.

Orange: 94099، تكلفة الرسالة 70 قرشاً.

Umniah: 94099 تكلفة الرسالة 70 قرشاً.

رقم مسابقة الحلم الإمارات 2022رقم مسابقة الحلم البحرين 2021

etisalat: 5544، تكلفة الرسالة 3.15 درهم في اليوم م5.25 درهم للرسالة.

du: 3636، تكلفة الرسالة 5.25 درهم.

Zain: 94000، تكلفة الرسالة 500 فلس.

Batelco: 94000، تكلفة الرسالة 500 فلس.

STC: 98885، تكلفة الرسالة 500 فلس.

رقم مسابقة الحلم العراق 2022رقم مسابقة الحلم الكويت 2021

Asiacell: 2266، تكلفة الرسالة 1200 دينار عراقي.

Korek: 2180، تكلفة الرسالة 1200 دينار عراقي.

Zain: 2770، تكلفة الرسالة 1200 دينار عراقي.

Zain: 4242، تكلفة الرسالة 500 فلس.

STC: 4242، تكلفة الرسالة 500 فلس.

Ooredoo: 4242، تكلفة الرسالة 500 فلس.

رقم الحلم تونس 2021

Maroc Tel: 9669، تكلفة الرسالة 9 دراهم مغربية.

Inwi: 9669، تكلفة الرسالة 9 دراهم مغربية.

Orange: 9669، تكلفة الرسالة 9 دراهم مغربية.

Tunisie telecom: 85819، تكلفة الرسالة 1.44 دينار تونسي.

Ooredoo: 85819، تكلفة الرسالة 1.44 دينار تونسي.

Orange: 85819، تكلفة الرسالة 1.44 دينار تونسي.

رقم مسابقة الحلم اليمن

Syriatel: 1565، تكلفة الرسالة 75 ليرة سورية.

MTN: 1555، تكلفة الرسالة 75 ليرة سورية.

MTN: 2622، تكلفة الرسالة 150 ريال.

Sabafon: 5222، تكلفة الرسالة 150 ريال.

Y Telecom: 8442، تكلفة الرسالة 150 ريال.

Yemen Mobile: 87602، تكلفة الرسالة 150 ريال.

رقم مسابقة الحلم فلسطين

Ooredoo: 90434، تكلفة الرسالة 500 فلس.

Omantel: 90434، تكلفة الرسالة 500 فلس.

Jawwal: 1625، تكلفة الرسالة 3.5 NIS.

Wataniya: 6144، تكلفة الرسالة 3.5 NIS.

رقم مسابقة الحلم مصر

من كل أنحاء العالم “الرقم الدولي”

فودافون (95458 أو 95450)، تكلفة الرسالة 5 جنيهات.

اتصالات (95458 أو 95450)، تكلفة الرسالة 5 جنيهات.

أورنج (95458 أو 95450)، تكلفة الرسالة 5 جنيهات.

WE (95458 أو 95450)، تكلفة الرسالة 5 جنيهات.

Thuraya (008821622775627).

Thuraya (008821610109).

Thuraya (008821622778021)