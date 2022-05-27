طريقة تحضير عصير الليمون بالنعناع اشهر المشروبات المثلجة المنعشة في فصل الصيف

طريقة تحضير عصير الليمون بالنعناع، تميل معظم رباب البيوت الى تقديم العصائر الطازجة لأفراد أسرتها، لتشعرهم بالانتعاش، لا سيم الأطفال، خصوصاً مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة.

ويعد عصير الليمون بالنعناع من أفضل العصائر الطازجة التي تقدم في فصل الصيف، وذلك لأنه أفضل ما يشعرك بالانتعاش، حيث أن عصير الليمون والنعناع المثلج يشعر الجسم بالبرودة والحيوية، بالإضافة إلى ما يحتويه كلا منهما من فوائد وفيتامينات عظيمة ومفيدة لجسم الإنسان، وفي هذا المقال يقدم فريق فلسطين اليوم الإخبارية لك سيدتي طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع، بأسرع طريقة وألذ طعم.

عصير الليمون بالنعناع

لعمل لتر من عصير الليمون بالنعناع عليك توفير المكونات التالية:

4 حبات ليمون

كمية مناسبة من النعناع الطازج الأخضر ( حسب رغبتك).

لتر من الماء المثلج

مكعبات من الثلج

سكر حسب الرغبة.

طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع

أولا قومي سيدتي بتقشير الأربع حبات من الليمون، واغسليهم جيدا ثم قومي بتقطيعهم إلى أرباع.

ثم ضعي الليمون في وعاء الخلاط، و ضيفي لهم نصف كمية الماء البارد لديك وبعض النعناع الطازج وسكر للتحلية.

اخلطيهم بشكل جيد حتى تمام المزج، ثم قومي بأخذ الخليط وتصفيته في وعاء عميق.

ثم قومي بوضع كمية الليمون المتبقية في وعاء الخلاط و ضيفي لها السكر وباقي الماء المثلج، و اخلطيهم جيدا حتى تمام المزج.

بعد ذلك قومي بتصفيتهم على ما لديك من عصير الليمون والنعناع السابق، وتخلصي من بقايا الليمون والنعناع.

وأخيرا قومي بسكب العصير في أكواب التقديم وضعي معه مكعبات الثلج، يقدم باردا.