عائلة المعتقل السياسي محمد عزمي: ابننا مضرب منذ 28 يوما وتدهور وضعه الصحي

كشفت عائلة المعتقل السياسي لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية في جنين محمد العزمي تفاصيل حالته الصحية وتراجعها جراء إضرابه المتواصل عن الطعام منذ أسابيع احتجاجا على اعتقاله لدى الأجهزة.

وقال شقيق المعتقل إياد العزمي إنه من المؤسف أن تكون عملية الاعتقال لشقيقه على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مضيفاً: "المفترض أن تكون هذه الأجهزة هي بوابة الدفاع عن هذا الشعب في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها مخيم جنين والمحافظة ككل".

وأشار إلى أن شقيقه معتقل منذ شهر ونصف ومضرب عن الطعام منذ 28 يوماً وهو موجود في سجن طولكرم ونقل للمستشفى لرفضه تلقي المحاليل وتم إعادته للسجن مرة أخرى، منوهاً إلى أن السلطة تتعامل معهم وكأنهم "أعداء". حسب قوله.

وتابع: "التهم الموجهة لشقيقي محمد لها علاقة بمقاومة الاحتلال وهو لم يعترف بأي شيء"، مؤكداً أن هناك فجوة واضحة في التعامل بين من ارتكبوا جريمة اغتيال نزار بنات وبين شقيقه الذي لم يكن بين أفراد عائلته فترة العيد.

ولفت العزمي إلى أن هناك الكثير من الوعود التي قدمت بعدم تدخل جهاز الاستخبارات حال قرر القضاء الإفراج عنه، مبيناً أن محامي شقيقه أكد بأنه لا توجد أية إشكاليات لدى القضاء في الوقت الذي تنتظر فيه العائلة تاريخ 5 يونيو للبت في القضية.