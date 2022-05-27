موقع "تويتر" يحظر الحساب الرسمي لحركة حماس

حظر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الخميس الحساب الرسمي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بدون تقديم أي مبررات.

وقال الموقع الرسمي لحركة حماس: "إنّ موقع تويتر يصر على كتم الأصوات الفلسطينية، والانحياز الكامل للرواية الصهيونية".

وأشار الموقع إلى أنه في الوقت الذي يتشدد موقع تويتر في محاربة المحتوى الفلسطيني، فإنه في الوقت ذاته يفسح المجال بلا قيود لرواية الاحتلال الصهيوني وأكاذيبه.

و أكد الموقع أن ازدواجية معايير مواقع التواصل الاجتماعي وانحيازها الفاضح إلى الرواية الصهيونية ومحاربتها المحتوى الفلسطيني، لن يثني شعبنا عن الاستمرار في ممارسة حقه المشروع بمقاومة الاحتلال ولن يسكت صوته، وسيستمر بالتواصل مع جماهير أمتنا وأحرار العالم بكل الطرق والسبل الممكنة.