دعاء التوفيق بين الزوج وزوجته وتقوية المحبة- أدعية تسخر الزوج بالقران ؟، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أدعية خاصة للمتزوجين للدعاء لبعضهم البعض بالتوفيق، حيث يعد دعاء تسخير الزوج لزوجته مكتوب من الأدعية المستجابة التي تعمل على زيادة المحبة والصلة بينهما.. كما أن هذا الدعاء له العديد من الصيغ الغير ثابتة، لذلك سنقدم لكم في هذا المقال العديد من الأدعية دعاء التوفيق بين الزوج وزوجته وتقوية المحبة- أدعية تسخر الزوج بالقران ؟



دعاء التوفيق بين الزوج وزوجته وتقوية المحبة- أدعية تسخر الزوج بالقران •

اللهم سخر لي زوجي لما فيه الخير لنا جميعًا.. ووفقنا يا رب في الحياة الدنيا لما تحب وترضى.

• يا رب أنت القادر على فعل المعجزات.. اللهم إني أسألك التوفيق بيني وين زوجي في الحياة الدنيا التي فيها معاشنا.. وأن تسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

• اللهم يا حنان يا منان يا من لا تغفل ولا تنام.. أسألك أن تسخر لي زوجي، وأن تجعله عونًا لي في الحياة الدنيا.. وأن تباعد بيننا وبين الذنوب والمعاصي كما باعدت بين المشرق والمغرب يا أكرم الأكرمين.

• يا رب يا ذا الجلال والإكرام.. أنت القادر على فعل المعجزات، فيا رب أسألك بكل أسمائك العلا أن ترزقني وزوجي السكينة في الحياة الدنيا، وأن تسخره لي وتسخرني له بما فيه الخير لنا جميعًا يا أرحم الراحمين.

• اللهم ألف بين قلبي وقلب زوجي.. ووفقنا يا رب لما تحب وترضى، وارزقنا العلاقة القوية التي تباعد بيننا وبين الأعداء من خلالها يا ذا الجلال والإكرام.

• يا رب إني أسألك التوفيق والعفو لزوجي.. وأن تسخره لي كما سخرتني له في فعل الطيبات والصالحات، فإنك إذا أردت شيئًا تقول له كن فيكون.

• اللهم يا حنان يا منان يا من لا تغفل ولا تنام.. أسألك السعادة والتوفيق لزوجي.. وأن تبارك لي فيه، وأن تسخره لي لفعل كل ما هو صالح برحمتك يا أرحم الراحمين.

• يا رب اهدني واهد زوجي لي.. ووفقنا في تلك الأيام المباركة لفعل الطاعات التي تبعدنا عن سخطك وغضبك يا أكرم الأكرمين.

• اللهم برحمتك وجودك وعطفك أسألك أن تسخر لي زوجي في الحياة الدنيا.. وأن ترزقنا السكينة التي لا تنتهي أبدًا يا رب العالمين.

دعاء التوفيق بين الزوج وزوجته وتقوية المحبة- أدعية تسخر الزوج بالقران

دعاء المحبة بين الزوجين مستجاب

ضمن إطار الحديث عن دعاء تسخير الزوج لزوجته مستجاب.. نشير إلى وجود العديد من الأدعية التي يمكنها أن تؤدي هذا الغرض، وقد جاءت كما يلي:

• يا رب اجمع بين قلبي وقلب زوجي على النحو الذي يرضيك.. وباعد بيننا وبين المشقة والتعب في الحياة الدنيا، فإنك على كل شيء قدير.

• اللهم يا من تجير ولا يُجار عليك أنت القادر على فعل المعجزات.. فيا رب ألف بين قلبي وقلب زوجي، وارزقني السعادة التي لا تنتهي أبدًا في الحياة الدنيا يا أرحم الراحمين.

• يا رب يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام أسألك الهداية لزوجي.. والتوبة التي لا يضل بعدها أبدًا، وأن تستر طريقه وتوفقه لما فيه الخير لنا جميعًا يا رب العالمين.

• اللهم أنت الحي القيوم برحمتك استغيث.. اسألك المحبة والسعادة لي ولزوجي في الحياة الدنيا التي فيها معاشنا، وأن تتوفنا وأنت راضٍ عنا يا رب العباد.

• يا رب قر عيني بهداية زوجي الحبيب.. وبارك لي فيه، وباعد بينه وبين الذنوب والشهوات كما تباعد بين المشرق والمغرب يا رب العالمين.

• اللهم سخر لي محبة زوجي في الحياة الدنيا.. واجعلها الشفيع لي وقت المشاكل، وباعد بينا وبين النزاعات والأزمات برحمتك التي وسعت سائر المخلوقات يا حي يا قيوم.

• يا رب يا من وكلت له أمري كله فإني لا أحسن التدابير.. اللهم سخر لي زوجي لفعل الخيرات، وارزقنا المحبة والسعادة التي لا تنتهي أبدًا.. وباعد بيننا وبين الأزمات والمشاكل يا رحمن يا رحيم.

• اللهم يا بديع السماوات والأرض أن ولي في الحياة الدنيا وفي الآخرة.. أسألك الهداية والسكينة لي ولزوجي العزيز، فإنك إذا أردت شيئًا تقول له كن فيكون.

• يا رب اجعل زوجي العون لي في الحياة الدنيا.. وقرة العين وسبب السعادة في الدار التي فيها معاشي، ولا تجعله مصدرًا لجلب المشاكل والأزمات التي تحول بيني وبين الراحة والسكينة يا رب العالمين.

دعاء التوفيق بين الزوج وزوجته وتقوية المحبة- أدعية تسخر الزوج بالقران

• اللهم يا ذا الجلال والإكرام أسألك الهداية والتوفيق بيني وين زوجي.. فإن سميع قريب مجيب الدعوات.

• يا رب يا من بيده ملكوت كل شيء أنت القادر على التأليف بيني وبين زوجي.. ونشر المحبة يا ذا الجلال والإكرام.

• اللهم يا حنان يا من تستر العيوب وتزيح الكرب.. أسألك السكينة والمحبة بيني وبين زوجي، وأن تحفظنا في الحياة الدنيا بعينك التي لا تغفل ولا تنام.

• يا رب نسألك العفو والعافية في الحياة الدنيا التي فيها معاشنا.. وأن ترزقنا المحبة والسعادة من لدنك فإنك إذا أردت شيئًا تقول له كن فيكون.

• اللهم يا رب المستضعفين أسألك أن تحلل علينا أنا وزوجي الفضل والنعم من لدنك.. وأن ترزقنا السعادة التي لا تنتهي أبدًا يا رب العالمين.

• يا رب يا ذا الجلال والإكرام أسألك التوفيق والتسخير بيني وبين زوجي.. وأن تجعلنا عونًا لبعضنا البعض على ذكرك وطاعتك يا أكرم الأكرمين.

• اللهم يا عالم الغيب والشهادة أسألك التوفيق بيني وبين زوجي.. وأن توفقنا في تلك الأيام المباركة لما تحب وترضى.

• اللهم ازل الخصام والعتاب والأزمات بيني وبين زوجي.. وألف بين قلوبنا في طاعتك وارزقنا العفو والعافية في الحياة الدنيا فإنك على كل شيء قدير.

• يا رب يا من تجيب الدعوات نسألك أن ترزقنا السعادة في الحياة الدنيا، وأن توفقني أنا وزوجي لما فيه الخير لنا يا من تقول للشيء كن فيكون.