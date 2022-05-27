صحيفة عبرية: وفد "إسرائيلي" يغادر إلى واشنطن الأسبوع المقبل

أكدت صحيفة "معاريف" العبرية يوم الجمعة، أن وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى سيغادر إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، الأسبوع المقبل، تمهيدا لزيارة الرئيس جو بايدن إلى تل أبيب.

وقالت الصحيفة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، إن مستشار الأمن القومي إيال خولتا، صيغادر إلى واشنطن الأسبوع المقبل، ويلتقي بنظيره الأمريكي في البيت الأبيض جيك سوليفان، من أجل بحث الاستعدادات اللازمة لزيارة جو بايدن إلى إسرائيل، والمقرر لها نهاية شهر يونيو المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين بارزين أن إيال خولتا سيسافر إلى واشنطن على رأس وفد إسرائيلي رفيع المستوى، يضم ممثلين عن وزارتي الجيش والخارجية، وكذلك عن جهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد" والجيش الإسرائيلي، بهدف حضور المنتدى الاستراتيجي الإسرائيلي الأمريكي حول إيران

ومن المقرر أن يناقش الطرفان، الإسرائيلي والأمريكي، ما قامت به صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية من تسريب عمن يقف وراء اغتيال العميد خدائي في طهران، خاصة وأن هيئة البث الإسرائيلية قد اعتبرت هذا التسريب بمثابة إشارة أمريكية واضحة على ما سبق من حلقات أو سلسلة الاغتيالات التي وقعت في إيران، ونسبت لإسرائيل.

وأوضحت، أنه رغم هذا التسريب الخطير، فإن المنتدى الاستراتيجي الإسرائيلي الأمريكي سيعقد الأسبوع المقبل في العاصمة الأمريكية، وبأن الوفد الإسرائيلي سيرأسه رئيس مجلس الأمن القومي، إيال خولتا، ومعه وفد عسكري بارز.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أكدت الخميس، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعيش حالة قلق شديدة على خلفية تسريب صحيفة أمريكية بأن تل أبيب وراء اغتيال ضابط الحرس الثوري الإيراني، حسن خدائي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن تسريب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الذي يفضي بأن إسرائيل مسؤولة عن اغتيال العقيد بالحرس الثوري الإيراني، حسن خدائي، قد شكل مفاجأة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

يشار، إلى أنّ الصحيفة الأمريكية قد ذكرت تبليع إسرائيل لواشنطن بوقوفها خلف اغتيال العقيد بالحرس الثوري الإيراني حسن خدائي قبل ثلاثة أيام في طهران. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول استخباري مطّلع على الاتصالات بين البلدين لم تذكر اسمه،