إصابة 4 شبان بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

أصيب 4 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا وابلا كثيفا من الرصاص المعدني وقنابل الغاز، ما أدى لوقوع إلى إصابة 4 شبان بجروح والعشرات بالاختناق عولجوا جميعهم ميدانيا.

وأوضح شتيوي أن المسيرة انطلقت بمشاركة المئات من أبناء البلدة، تنديدًا بدعوات المستوطنين تنظيم "مسيرة أعلام" استفزازية في القدس المحتلة، وتعبيرًا عن التفاف شعبنا لحماية العلم الفلسطيني الذين يتعرض لهجمة شرسة من المستوطنين وجنود الاحتلال على حد سواء.